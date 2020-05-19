19 Mayıs coşkusu balkonlara sığmadı - Son Dakika

İzmir'de Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atarak başlattığı Milli Mücadele'nin 101. yıl dönümünü vatandaşlar, evlerinin balkonları ve pencerelerinde İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı'nı okuyarak coşkuyla kutladı.



Her yıl meydanlarda coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl korona virüs salgını tedbirleri kapsamında alınan önlemler ve sokağa çıkma kısıtlaması gölgesinde kutlandı. Gün içerisinde sosyal mesafe kuralı çerçevesinde gerçekleştirilen kutlamalar, saat 19.19 itibarı ile yerini balkonlara bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla vatandaşları evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı'nı okumaya davet etmesinin ardından İzmirli vatandaşlar, evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak alkışlarla İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı'nı okudu. Vatandaşların coşkusu adeta balkonlara sığmazken, Milli Mücadele'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla trafikteki bazı araçlar da korna çalarak konvoy yaptı. Vatandaşların alkışları ve sloganları arasında gerçekleşen 19 Mayıs kutlamaları, saygı duruşunun ardından son buldu. - İZMİR