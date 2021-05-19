19 MAYIS COŞKUSU 'GENÇLİK BİSİKLET TURU' İLE SÜRDÜ - Son Dakika

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs coşkusunu 'Gençlik Bisiklet Turu' ve 'Mersin Skatepark Şöleni' ile sürdürdü.

Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu 'Gençlik Bisiklet Turu' ve 'Mersin Skatepark Şöleni' ile sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde düzenlenen etkinliklerin 2'nci gününde de pandemi tedbirlerine azami özen gösterildi.

Atatürk Parkı 3 Ocak Meydanı'nda start verilen '19 Mayıs Gençlik Bisiklet Turu'na Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, oğlu Efe Seçer ile birlikte katılarak bisikletlilere eşlik etti. Şehir turu boyunca bisikletli vatandaşlar, dillerinde İzmir Marşı ve ellerinde Türk bayrakları ile bayram coşkusunu tüm şehre yaydı.

Mersinli vatandaşlar, 'Gençlik Bisiklet Turu' coşkusuna evlerinin balkonlarından ve sokaklardan alkışları ve ıslıkları ile eşlik etti.Atatürk Parkı'nda başlayan ve İsmet İnönü Bulvarı, İstiklal Caddesi, Hastane Caddesi, Zeytinli Bahçe güzergahı boyunca devam eden bisiklet turu, Taş Bina önünde sonlandırıldı. Başkan Seçer, bisiklet turunun ardından Kültür Park'ta gerçekleştirilen 'Mersin Skatepark Şöleni'ne katıldı. Şölende gençlerin sergilediği performans büyük beğeni topladı.

Başkan Seçer, 19 Mayıs 1919'un tarihte çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Hatta bir kırılma noktası. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kilometre taşlarının döşenmeye başladığı bir gün. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu meşaleyi yaktığı bir gün. Bugün hem Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anacağız hem de geleceğimizin güvencesi, istikbali, umudumuz, her şeyimiz olan gençlere bağışladığı bu günü kutlayacağız. Bugünün önemi büyük. Her açıdan önemli. Hem ulusal kurtuluş mücadelesinin başlaması, bağımsızlık yolunda, demokrasi yönünde, refah toplumu yönünde, daha çağdaş ve daha modern bir Türkiye'nin inşası yönündeki mücadelenin başladığı gün. Diğer taraftan da bugün de olduğu gibi yarınlarımızın güvencesi gençlerimizi konuşacağız dedi.

19 Mayıs için önemli etkinlikler planladıklarına değinen Başkan Seçer, Tabii bu etkinlikler pandemi şartlarında kurallara uygun bir şekilde yapılan etkinlikler. Pandemi koşulları olmasaydı belki çok daha güzel etkinliklerin altına imza atacaktık. İnsanları elbette bir araya getirmek istiyoruz. Gençlerimiz, vatandaşlarımız onlar da bu coşkuyu doyasıya yaşamak istiyor. Ama günün koşulları buna müsaade etmiyor diye konuştu.

Gençlik Bisiklet Turu'nda katılan gençlerden Arda Kaplan, etkinliği gayet iyi bulduğunu belirterek, 19 Mayıs'ın gururunu yaşıyoruz. Etkinliklerle 19 Mayıs ruhunu gayet iyi yansıtıyorlar ve burada olmaktan çok mutluyum. Özellikle son zamanlarda Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yarışmalarda da bulundum. Büyükşehir Belediyesi, bisiklet olsun ya da sporun başka branşlarında olsun her şeyde çok destek veriyor gençlere dedi.

Başkan Seçer, son olarak Cumhuriyet Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen spor faaliyetleri, sahne gösterileri ile geleneksel oyunların sergilenip, stantların kurulduğu alanı ziyaret etti. Başkan Seçer, etkinliklere katılan gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.