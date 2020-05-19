19 Mayıs coşkusu, Pamukkale semalarına taşındı - Son Dakika

19 Mayıs coşkusu, Pamukkale semalarına taşındı

DENİZLİ'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Pamukkale Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte yamaç paraşütü pilotları, Pamukkale semalarında Türk bayrakları açtı.

19 Mayıs coşkusu, Pamukkale semalarına taşındı, System.String[]

DENİZLİ'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Pamukkale Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte yamaç paraşütü pilotları, Pamukkale semalarında Türk bayrakları açtı. Atatürk resminin asılı olduğu balonlar da gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101'inci yıl dönümünün kutlandığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de etkinlik yapıldı. Pamukkale Belediyesi'nin organize ettiği etkinlikte yamaç paraşütü pilotları güne özel uçuşlar yaptı. Pilotlar, beyaz cennet Pamukkale travertenlerinin üzerinden Türk bayrakları açıp süzülerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın farklı şekilde kutladı.

Pamukkale Belediyesi, turizm için son zamanlarda büyük önem kazanan sıcak hava balonlarıyla da 19 Mayıs coşkusunu yaşattı. Şehir merkezindeki Kınıklı stadında 5 tane sıcak hava balonu havalandı. Türk bayrakları ve Atatürk resminin asılı olduğu balonlar ile görsel şov gerçekleştirildi.

Pilotlardan Ali Güven, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Pamukkale semalarında kutladıklarını belirtip, "Yamaç paraşütü pilotları olarak farklı bir bayram yaşamak ve yaşatmak istedik. Travertenler üzerinde uçarken şanlı Türk bayrağımızı açıp uçtuk. Bayramı biz de böyle kutladık" dedi.

Travertenler üzerinde uçarken Türk bayrağı açan yamaç paraşütü pilotu Selman Duysak ise, "101'inci yılın vermiş olduğu gururla paraşütle uçuş yapıp, bayrağımızı açtık. Yıllarca bayrağımızı göklerde dalgalandıracağız" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın farklı kılmak için etkinlik düzenlediklerini belirtip, "Paraşütçülerimiz beyaz cennet Pamukkale travertenlerinin semalarını renklendirdi.  Bu yıl birçok özel günü koronavirüs nedeniyle farklı yaşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu şekilde farklı yaşamak istedik. Bu vesile ile tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi.


Mustafa Kemal Atatürk, Pamukkale, 19 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 04:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 19 Mayıs coşkusu, Pamukkale semalarına taşındı - Son Dakika

Son Dakika

Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor
18 yaşındaki Umut, yüzmek için girdiği gölette boğuldu 18 yaşındaki Umut, yüzmek için girdiği gölette boğuldu         
22:26
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağında 28 bin 256 kişiye ceza kesildi, 368 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı         
22:07
Yeni taziye vakası! Van'da bir mahalle daha korona nedeniyle karantinaya alındı Yeni taziye vakası! Van'da bir mahalle daha korona nedeniyle karantinaya alındı         
22:06
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi         
21:34
Beşiktaş'ta tüm koronavirüs testleri negatif çıktı Beşiktaş'ta tüm koronavirüs testleri negatif çıktı         
21:31
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu         
20:54
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı         
20:47
Tek geçim kaynağı bataklığa saplanan yaşlı adamın ineği kurtarıldı Tek geçim kaynağı bataklığa saplanan yaşlı adamın ineği kurtarıldı         
20:20
TRT'nin TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti         
19:43
Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha Trump'tan mektupla tehdit ettiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bir gözdağı daha         
19:28
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu         
19:27
Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı         
19:19
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi         
19:02
WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor         
18:37
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı         
18:36
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu         
18:22
Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarına hakim olamadı Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarına hakim olamadı         
18:16
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!         
18:11
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu         
18:02
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı         
18:01
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu         
17:50
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu         
17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı         
17:31
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı         
17:22
ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti         
17:09
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı         
17:00
Yasağa rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan kadın, gazetecilere saldırdı Yasağa rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan kadın, gazetecilere saldırdı         
16:48
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı         
16:46
Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti         
16:39
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı         
16:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2020 22:45:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 19 Mayıs coşkusu, Pamukkale semalarına taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]