19 Mayıs coşkusunu Pamukkale semalarına taşıdılar - Son Dakika

DENİZLİ'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Pamukkale Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte yamaç paraşütü pilotları, bayramın coşkusunu Pamukkale semalarına taşıdı. Pilotlar, yamaç paraşütüyle uçarken, Pamukkale semalarında Türk bayrakları açtı. Ayrıca Türk bayrakları ve Atatürk resminin asılı olduğu balonlar gökyüzünde görsel şov sundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün Samsun 'a çıkışının 101'inci yıl dönümünün kutlandığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de etkinlik yapıldı. Pamukkale Belediyesi'nin organize ettiği etkinlikte yamaç paraşütü pilotları güne özel uçuşlar yaptı. Pilotlar, beyaz cennet Pamukkale travertenlerinin üzerinden Türk bayrakları açıp süzülerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın farklı şekilde kutladı.

Pamukkale Belediyesi, turizm için son zamanlarda büyük önem kazanan sıcak hava balonlarıyla da 19 Mayıs coşkusunu yaşattı. Şehir merkezindeki Kınıklı stadında 5 tane sıcak hava balonu havalandı. Türk bayrakları ve Atatürk resminin asılı olduğu balonlar, görsel şov gerçekleştirdi.

Pilotlardan Ali Güven , 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Pamukkale semalarında kutladıklarını belirtip, "Yamaç paraşütü pilotları olarak farklı bir bayram yaşamak ve yaşatmak istedik. Travertenler üzerinde uçarken şanlı Türk bayrağımızı açıp uçtuk. Bayramı bizde böyle kutladık" dedi.

Travertenler üzerinde uçarken Türk bayrağı açan yamaç paraşütü pilotu Selman Duysak ise, "101'inci yılın vermiş olduğu gururla paraşütle uçuş yapıp, bayrağımızı açtık. Yıllarca bayrağımızı göklerde dalgalandıracağız" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın farklı kılmak için etkinlik düzenlediklerini belirtip, "Paraşütçülerimiz beyaz cennet Pamukkale travertenlerinin semalarını renklendirdi. Bu yıl birçok özel günü koronavirüs nedeniyle farklı yaşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu şekilde farklı yaşamak istedik. Bu vesile ile tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi.