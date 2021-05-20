19 Mayıs Ereğli'de törenle kutlandı - Son Dakika

19 Mayıs Ereğli'de törenle kutlandı

20.05.2021 00:19

19 Mayıs Ereğli'de törenle kutlandı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

19 Mayıs Ereğli'de törenle kutlandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 102'nci yılında Kdz. Ereğli'de, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' dolasıyla tören gerçekleştirildi.

Kademeli Normalleşme sürecinde, korona virüs tedbirleri alınarak düzenlenen törende ilk olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Serkan Keleş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün, siyasi partilerin ilçe başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kdz. Ereğli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Serkan Keleş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Keleş konuşmasında, "19 Mayıs 1919 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin bağımsızlık inancından aldığı güçle milli mücadeleyi başlattığı tarihi bir gündür. Emperyalist, sömürgeci, işgal kuvvetlerine karşı verdiğimiz mücadelede, milletimizin sarsılmaz ve kararlılıkla, birlik ve beraberlik içinde yeniden ayağa kalkmak için öne atılmış önemli bir gündür. Kurtuluşa giden süreçte diğer mazlum milletlere de örnek teşkil eden, asil milletimizin kadın erkek, genç yaşlı demeden canları pahasına omuz omuza verdiği kurtuluş savaşı, onurlu mücadele sonrası zaferle sonuçlanmış, ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile bugünkü güçlü Türkiye'nin temelleri atılmıştır. Büyük Atatürk en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti, geleceğimizin teminatı gençlere emanet ederek onlara ne kadar güvendiğini göstermiş milli mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs günü gençlere bayram olarak hediye etmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerine sımsıkı bağlı, gençlerimiz ile geleceğe yürüme, bu yolda onlara yol arkadaşlığı yapmak bizim için büyük bir gurur vesilesidir. Bunu yaparken nesillerimizin geçmişleri ile, ecdadımızın mirası olan medeniyet mirasında bağlarını güçlendirmeyi de çok önemli görev kabul ediyoruz. Devletimizin bir rüya çınarı olduğunu unutmadan yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'mizin yükselişi sadece bizlerin değil, gönül coğrafyamız için de hayati derecede önem arz etmektedir. Hak ve adaletten başka terazi, ahlak ve imandan başka huzur, ilim ve irfandan başka yol olmadığını idrak etmiş, milletin bağrına devletin nasıl hizmet edeceğini düşünen nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz. Biliyoruz ve inanıyoruz ki, bir toplumda genç nesiller geçmişinden habersiz temel değerleri ve geleneklerine yabancı yetişir ise o ülke kendine sağlam bir gelecek inşa edemez. Semalarında ezanların çınladığı, ufuklarında al bayrağın dalgalandığı özgür, bağımsız, güçlü bir ülke olarak milli mücadelemizin 102. yılında hep beraber geleceğe koşalım" ifadelerini kullandı.

Tören, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen ulusal ve yerel yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin takdim edilmesi ile devam etti. 19 Mayıs, İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen çeşitli etkinlikler ile gün içerisinde kutlanmaya devam edilecek.

19 Mayıs Ereğli'de törenle kutlandı
19 Mayıs Ereğli'de törenle kutlandı
19 Mayıs Ereğli'de törenle kutlandı
19 Mayıs Ereğli'de törenle kutlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 19 Mayıs Ereğli'de törenle kutlandı - Son Dakika


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