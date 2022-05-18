19 Mayıs etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

19 Mayıs etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi

18.05.2022 23:19

GÖRÜNTÜ DÖKIÜMÜ: Doğa yürüyüşü İlçe Kaymakamı Hasan Kurt'un konuşması Çukurca'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla doğa yürüyüşü yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKIÜMÜ:

Doğa yürüyüşü

İlçe Kaymakamı Hasan Kurt'un konuşması Çukurca'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla doğa yürüyüşü yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte katılımcılar, kurumun önünde bir araya gelerek Bayraktepe bölgesine kadar olan 5 kilometrelik parkurda yürüdü.

İlçe Kaymakamı Hasan Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla protokol üyeleri, vatandaşlar, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla doğa yürüyüşü yaptıklarını söyledi.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu sağlanan huzur ortamı sayesinde vatandaşların gitmekten çekindiği alanlarda yürüyüş yaptıklarını belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Sağlanan huzur ortamı neticesi burada önceki yıllarda girilmeyen alanlar kullanıma açıldı, vatandaşlarımız burada doğa yürüyüşleri, spor müsabakaları yapar hale geldi. Çukurca'da vatandaşlarımız artık güvenli ve huzurlu bir şekilde bütün istediklerini yerine getirebiliyor, spor yapabiliyor. Gençlerimizle beraber doğa yürüyüşü yaptık, bu da sağlanan huzur ortamın bir göstergesidir."

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Sağındık, Hakim Banu Akşar, Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Belediye Başkan Vekili Gülseren Duman, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çınar Çiftçi, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

19 Mayıs etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi
19 Mayıs etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi
19 Mayıs etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi
19 Mayıs etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi

YORUMLAR
500
Taraklı'da 'Gençlik Yürüyüşü' gerçekleştirildi Taraklı'da 'Gençlik Yürüyüşü' gerçekleştirildi Seydişehir'de gençlik yürüyüşü ve koşusu yapıldı Seydişehir'de gençlik yürüyüşü ve koşusu yapıldı
Kaynak: AA

Hisarcık, 19 Mayıs, Çukurca, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
22:53 Putin'in en gözde silahı savaş hattında! Gidişatı değiştireceği iddia edilen "Terminatör" Ukrayna'da sahaya çıktı
22:25 Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine yönelik kaygılar masaya yatırıldı
22:22 Galatasaray, derbi sonrası yaptığı paylaşımla olay oldu! Fenerbahçeli taraftar çok sinirlenecek
21:43 Ülkemizde 18 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti, bin 443 yeni vaka tespit edildi
21:41 Gençlerin derbisinde galip taraf Galatasaray! Fenerbahçe'nin yediği gol sosyal medyada gündem oldu
21:40 Melih Gökçek'ten ilginç Mansur Yavaş iddiası: Elimde belgeler var, siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek
21:16 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sokaklarına Arapça ilan astırarak sığınmacılara seslendi: Dönün artık ülkenize
21:14 Cristiano Ronaldo'nun yeni saatinin fiyatı ağızları açık bıraktı! Dünyada sadece 126 tane var
20:21 Mesut Özil, kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Resmi açıklama menajerinden geldi
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: Atatürk Havalimanı'nın nasıl olacağına bir göz atalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 23:26:14. #1.11#
SON DAKİKA: 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement