Son Dakika Haberleri: 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti'nden Demir'e ziyaret
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19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti'nden Demir'e ziyaret

1 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Doğru, tarafsız, özgür bir basın ortamının bulunduğu ilin, bölgenin, ülkenin gelişimine katkı sağladığını bizzat tecrübe edinerek gördüm.

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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Doğru, tarafsız, özgür bir basın ortamının bulunduğu ilin, bölgenin, ülkenin gelişimine katkı sağladığını bizzat tecrübe edinerek gördüm." dedi
19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Çakır, "Samsun'umuzda görev yapan basın mensupları olarak sizi milletvekilliği yaptığınız dönemden bu yana yakından tanıyor ve takip ediyoruz. Şimdi yine Samsun'umuz için çok önemli bir makamda görev yapmak üzere yetki aldınız. Tecrübeniz, birikiminizle Samsun'a ve Samsunlulara çok önemli hizmetlerde bulunacağınıza inanıyoruz." diye konuştu.
Demir ise daima basın mensuplarıyla yakın ilişki içerisinde olduğunu vurgulayarak, "Basının önemine, gücüne daima inandım. Doğru, tarafsız, özgür bir basın ortamının bulunduğu ilin, bölgenin, ülkenin gelişimine katkı sağladığını bizzat tecrübe edinerek gördüm. Günümüzde basın, hız kesmeyen teknolojik yeniliklere de ayak uydurarak, halen halkın sesi, gözü, kulağı olmaya devam ediyor. Basın yayın organlarının bu önemli ve ağır misyona bugün de sahip olduğuna inanıyorum." diye konuştu.
Samsun'a hizmet etmek için 5 yıllık bir yola çıktıklarını dile getiren Demir, şunları kaydetti:
"Yola çıktığım ilk günden bu yana söylediğim gibi, şehrimizin tüm bileşenleriyle birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etme inancı ve amacındayız. Samsun'a en ufak bir katkı sağlayacak herkese, her kesime, her bileşime açığız. 5 yılın sonunda halkımıza hizmet edebilmiş olmanın mutluluğu içerisinde olmayı arzu ediyoruz. Basınımızın siz değerli temsilcileri ve diğer tüm çalışanlarıyla karşılıklı iş birliği içerisinde olmaya devam edeceğiz. Samsun'umuza bir değer katacaksak bu çok çalışmayla ve birlikte hareket etmeyle olur."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:32 Kaynak: AA
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