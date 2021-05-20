19 Mayıs Gençlik Haftası'nda 'Spor Zirvesi' gerçekleşti - Son Dakika

19 Mayıs Gençlik Haftası'nda 'Spor Zirvesi' gerçekleşti

20.05.2021 12:33
19 Mayıs Gençlik Haftası'nda 'Spor Zirvesi' gerçekleşti, System.String[]

İstanbul Kent Üniversitesi ev sahipliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında spor zirvesi düzenlendi.

İstanbul Kent Üniversitesi ev sahipliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında spor zirvesi düzenlendi. Zirveye, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF Futbol Gelişim Direktörü Yardımcısı Rüştü Reçber, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas ile Milli Olimpik Yelkencilerimiz Okyanus Arıkan ve Beste Kaynakcı katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Beyoğlu Belediyesi ve Okmeydanı Gençlik Merkezi tarafından da desteklenen zirvede EURO 2020 öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türk sporuna yönelik değerlendirmeleri ile gençlere tavsiyelerde bulundu. Gençlerin okul ile spor arasında seçim yapmaya zorlanmadan ikisini bir arada yürütebilmesinin önemine değinen Şenol Güneş, "Çocuklarımızı spora özendirmeliyiz. Çocuk isterse hem okur hem de sporunu yapar, yeter ki planlamayı doğru yapalım. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle uygulanan Vakıf üniversitelerinde milli sporcu bursu bu bakımdan çok önemli" dedi.

"BU ÇOCUKLAR BU ÜLKENİN İMAJIDIR"

Günümüzde genç ve yetenekli oyuncuların daha fazla imkan bulduğunu belirten Şenol Güneş, "Yaşlı ve yabancı oyuncular yerine genç yetenekli oyuncu ve antrenörlere yönelmemiz gerekiyor. Ama daha çok kendimiz yetiştirip uluslararası arenaya göndermeliyiz. Ben üretimden yanayım. Biz kendi çocuklarımız için imkan sunmalıyız. Bakın biz şimdi Burak'ı Yusuf'u Hakan'ı Çağlar'ı konuşuyoruz. Bu çocuklar bu ülkenin imajıdır. Aynı şekilde Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin koronavirüs hastalığına çare olarak aşıyı bulması Türk insanının neleri başarabileceğini gösteriyor.  Biz istiyoruz ki imkanları burada sağlayalım" dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Şenol Güneş şu ifadeleri kullandı:

"Gençler her anının kıymetini bilsin. Önlerinde çok güzel hayat var, keyif alarak yaşasınlar. Bizden çok daha iyi düzeydeler ve önleri açık. Her zaman okuldan ve devletten sanat ve spor talep etsinler. Bu vesileyle tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ediyorum. Başta Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum."

"FUTBOLDA ÇOK DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİZ"

Zirvenin bir diğer konuğu Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı ve Eski Milli Kaleci Rüştü Reçber, Türk sporunun dünü ve bugününe yönelik değerlendirmelerde bulunarak, "Bizim gençlik yıllarımızda aklımıza gelen ilk spor futboldu. Sonrasında güreş ve halter vardı. Spor anlamında inanılmaz yatırımlar yapılan bir ülke haline geldik. Avrupa standartlarında en fazla tesis yatırımlarında belki de bir veya ikinci sırada biz varız. Bu şu demektir; sporu seven bir toplum sağlıklı bir toplumdur. Sporla uğraşan kişiler kötü alışkanlıklara yönelmez. Diğer yandan özeleştiri yapmak gerekirse, Futbol açısından ise istediğimiz seviyeye gelemedik. 90'lı yıllardan değişen tek şey statlarımız ve tesislerimiz oldu. Vizyon açısından sıkıntılarımız var. İnanıyorum ki çok daha iyi yerlere geleceğiz" dedi.

Öğrencilerden gelen 'Mahalle futbolunda en yeteneksiz kişi kaleye geçer algısını yıktığınızı düşünüyor musunuz?' sorusuna ise Reçber'in yanıtı şu şekilde oldu:

"Doğru, futbolu iyi bilmeyenler kaleye geçerdi. O ortamda büyüdük kaleci olduk. Kalecilerin gözü karadır. Hiçbir şeyden korkup çekinmemeli, farklı olmalı kaleciler. Ben belki bu algıyı yıkanlardan bir tanesiyim. Kalecilik aklı başında ve doğru kararlar veren bir meslektir. Ben bunu gösterdiğime inanıyorum. Futbolda en riskli bölge kaleciliktir. Kaleci yedikleriyle konuşulur kurtardıklarıyla değil. Kaleci gol yer ama şunu da eklemeliyiz birinci golü yediğinde ikinciyi yemeyeceksin, ikinciyi yersen üçüncüyü yemeyeceksin. Bu her zaman böyle olmalı. Baskıyı yönetmelisiniz."

2002 Dünya Kupası hatıralarından da bahseden Eski Milli Kaleci Rüştü Reçber, o günlerden şu sözlerle bahsetti:

"48 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na katıldık. Hedef beklenti gruptan çıksa yeter diye düşünülüyordu. Gruptan çıktıktan sonra Senegal arkasından Japonya geldi.  Beklentiler o kadar arttı ki bizi beğenmez oldular. Dünya Kupası 3.lüğümüzü tesadüflere bağlayanlar oldu. Bizim amacımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmekti. Onu yaparak geldik. Türk Milli Takımı'nın en büyük başarısı budur. O gün bugündür Dünya Kupası'na katılamıyoruz. Buralara gitmek ayrı bir başarıdır. Önümüzdeki turnuvaya katılacağımızı umuyorum."

"DEĞİŞİME AYAK UYDURMALIYIZ"

Zirvenin bir diğer konuğu da Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas ise ülke sporunun gelişimi için genç oyuncu ve antrenör eğitiminin önemine değinerek, kurumların iş birliği içerisinde spor yapılanmasının geliştirilebileceğini ifade etti.

Futboldaki değişimlerden de söz eden Kafkas, "Futbolda çok hızlı bir şekilde değişiyor. Genç oyuncu 6 yaşından 21 yaşına kadar ya da 7 yaşından 21 yaşına kadar eğitimi doğru planladığınız zaman işin içerisinde olacaktır. Değişen dünyaya ayak uydurmak, değişin futbola ayak uydurmak zorundayız. Biz de çıtayı yüksek tutup uluslararası seviyede yarışmak istiyoruz. Şampiyonluklar kazanmak istiyoruz. Bizim de değişmemiz lazım, dünyadaki gelişmeler neyi gerektiriyorsa o şekilde davranmamız gerekiyor" diye konuştu.

"DOĞAYLA MÜCADELE İYİ HİSSETTİRİYOR"

Milli Olimpik Yelkencilerimiz Okyanus Arıkan ve Beste Kaynakcı da zirvede öğrencilerin sorularını yanıtladı. Okyanus Arıkan, yelken sporuna başlayış serüveniyle ilgili olarak 6 yaşında bu spora başladığını, anne ve babasının da antrenör olarak bu sporun içinde olmasından dolayı sporu sevdiğini, bu sporunun kendisini çok özgür hissettirdiğini söyledi. Beste Kaynakcı ise, yelken sporunun zorlu ama doğayla mücadele etmenin iyi hissettirdiğini belirterek, öğrencilere herhangi bir spor dalı ile ilgilenerek kendilerini geliştirmeleri tavsiyelerinde bulundu.


19 Mayıs Gençlik Haftası'nda 'Spor Zirvesi' gerçekleşti

İstanbul Kent Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Milli, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 19 Mayıs Gençlik Haftası'nda 'Spor Zirvesi' gerçekleşti - Son Dakika Spor


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