19 Mayıs'ı gökyüzünde kutladılar - Son Dakika

19 Mayıs'ı gökyüzünde kutladılar

19.05.2021 17:28

19 Mayıs'ı gökyüzünde kutladılar Hatay'ın İskenderun ilçesinde yamaç paraşütçüleri 19 Mayıs'ı gökyüzünde kutladı.

19 Mayıs'ı gökyüzünde kutladılar

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yamaç paraşütçüleri 19 Mayıs'ı gökyüzünde kutladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yıldönümü, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi İskenderun'da da koronavirüs pandemisine yönelik tedbirler nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kutlandı. İskenderun Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü İskendrun Belediyesi ve Fly Türk Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen kutlamalar çerçevesinde Amanos Dağları zirvesinden Türk Bayraklarıyla yamaç paraşütü atlayışları gerçekleştirildi. Amanos Dağlarının zirvesinde 1200 metre yükseklikten atlayışlarını gerçekleştiren 17 sporcu 30 dakikalık uçuşun ardından İskenderun Anıt Meydanına inişlerini başarı ile gerçekleştirdiler. Türk Bayrakları ile uçuşlarını tamamlayan sporcular bayrakları İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalıya teslim ettiler. Yamaç paraşütü atlayışlarına katılan sporculardan Ahmet Çengen ve Yılmaz Verim, "19 Mayıs'ı gökyüzünde atlayışlar yaparak bugüne renk katmak istedik. Pandemi nedeni ile coşkulu kutlamalar yapılamadığı için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik" dediler. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da, "19 Mayıs nedeni ile yamaç paraşütü sporcularımız İskenderun'da güzel bir etkinliğe imza attılar, kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

19 Mayıs'ı gökyüzünde kutladılar
19 Mayıs'ı gökyüzünde kutladılar
19 Mayıs'ı gökyüzünde kutladılar
19 Mayıs'ı gökyüzünde kutladılar

İskenderun, 19 Mayıs, Hatay, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 19 Mayıs'ı gökyüzünde kutladılar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız adıyla devam edecek TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız adıyla devam edecek Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı Burak Yılmaz'dan, Atiba'ya ilginç itiraf: Şampiyonluğunuz için dua ettim Burak Yılmaz'dan, Atiba'ya ilginç itiraf: Şampiyonluğunuz için dua ettim Hayrete düşürene olay! Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü ve parçalanarak konteynere atıldı Hayrete düşürene olay! Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü ve parçalanarak konteynere atıldı Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler! Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler!

Son Dakika Haberleri
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
16:45 Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle
16:37 Profesörler antikor ile ilgili sosyal medyada birbirine girdi! Vatandaşlar hangisine inanacağını şaşırdı
16:27 Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı
16:24 TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız adıyla devam edecek
16:23 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar
16:18 Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı
15:53 Burak Yılmaz'dan, Atiba'ya ilginç itiraf: Şampiyonluğunuz için dua ettim
15:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eleştirisiyle ilgili konuştu: Ne yapalım, alkış mı tutalım?
Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi         
17:28
Thodex soruşturmasındaki kritik isimlerden biri olan Rana Azap'ın ifadesi ortaya çıktı: Ben de mağdurum! Thodex soruşturmasındaki kritik isimlerden biri olan Rana Azap'ın ifadesi ortaya çıktı: Ben de mağdurum!         
17:19
Biden'dan Netanyahu'ya 'ateşkes için gerginliğin düşürülmesi' mesajı Biden'dan Netanyahu'ya 'ateşkes için gerginliğin düşürülmesi' mesajı         
16:52
Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı         
16:27
5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar         
16:23
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok         
16:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eleştirisiyle ilgili konuştu: Ne yapalım, alkış mı tutalım? Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eleştirisiyle ilgili konuştu: Ne yapalım, alkış mı tutalım?         
15:50
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı çağrısı: Milletimi saat 19.19'da balkonlarında İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı çağrısı: Milletimi saat 19.19'da balkonlarında İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum         
15:28
Ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılması için 2 bin geçici işçi alınacak Ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılması için 2 bin geçici işçi alınacak         
14:47
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:08
Aras Bulut İynemli'den büyük gaf! 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı birbirine karıştırdı Aras Bulut İynemli'den büyük gaf! 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı birbirine karıştırdı         
14:03
Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır         
13:40
Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı         
13:22
Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum         
12:02
Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü         
11:38
"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu         
10:49
Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 17:35:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 19 Mayıs'ı gökyüzünde kutladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement