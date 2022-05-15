19 Mayıs için Kocaeli'den Samsun'a pedal çeviren bisikletçiler Düzce'ye vardı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve kentteki bisiklet kulüplerinin desteğiyle düzenlenen "19 Mayıs Milli Mücadele Bisiklet Turu"na katılan 19 sporcu, Düzce'ye ulaştı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan 19 sporcu, toplamda 650 kilometrelik yolu geçerek Samsun'a varacak.

Düzce'de bir süre dinlenen bisikletçiler, tekrar pedal çevirmeye başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan teslim aldıkları Türk bayrağını Samsun'a ulaştıracak sporcular, kentte yapılacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılacak.

Bisikletçilere yol boyunca polis ve sağlık ekipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait bir otobüs eşlik ediyor.