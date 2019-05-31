19 Mayıs ilçesinde kaçak kazıya suçüstü
1 saat önce
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir kişi kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince yakalandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:46 Kaynak: İHA
'un 19 Mayıs
ilçesinde bir kişi kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince yakalandı.
İlçe merkezine 10 kilometre mesafede Karagöl Mahallesi
'nde kaçak kazı duyumu alan 19 Mayıs İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, bölgede yaptıkları aramada mera yerinde N.Ö. isimli şahsı kazı yaparken suçüstü yakaladı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra
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