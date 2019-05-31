Son Dakika Haberleri: 19 Mayıs ilçesinde kaçak kazıya suçüstü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

19 Mayıs ilçesinde kaçak kazıya suçüstü

1 saat önce

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir kişi kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince yakalandı.

19 Mayıs ilçesinde kaçak kazıya suçüstü, System.String[]
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir kişi kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince yakalandı.

İlçe merkezine 10 kilometre mesafede Karagöl Mahallesi'nde kaçak kazı duyumu alan 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yaptıkları aramada mera yerinde N.Ö. isimli şahsı kazı yaparken suçüstü yakaladı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılarak, ele geçen malzemelere koyuldu. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:46 Kaynak: İHA
Samsun, 19 Mayıs, Jandarma, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Yed-i Emin" deposunda vinçli vurgun! Değeri dudak uçuklattı Bursa'da kızıl geyiklerin ihaleyle öldürülmesini mahkeme durdurdu Kocasını öldürüp, parçalara ayıran kadın: 13 yaşındaki kızıma istismarda bulundu Yasak aşk yaşadığı kuzeninin kocasını öldüren sanığa iyi hal indirimi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 01:12:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 19 Mayıs ilçesinde kaçak kazıya suçüstü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]