19 Mayıs ilçesinde okuduğunu paylaş etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel 19 Mayıs ilçesinde okuduğunu paylaş etkinliği - Son Dakika

19 Mayıs ilçesinde okuduğunu paylaş etkinliği

6 saat önce

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Samsun Okuma Vakti Projesi"nin 3. yılında başlatılan "Samsun Okuyor, Okuduğunu Paylaşıyor" etkinliği kapsamında 19 Mayıs protokolü gündelik hayatta okuduğu kitabını proje kapsamında bağışladı.

19 Mayıs ilçesinde okuduğunu paylaş etkinliği, System.String[]

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Samsun Okuma Vakti Projesi"nin 3. yılında başlatılan "Samsun Okuyor, Okuduğunu Paylaşıyor" etkinliği kapsamında 19 Mayıs protokolü gündelik hayatta okuduğu kitabını proje kapsamında bağışladı.


İlçedeki Gençlik Merkezi Kültür Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol ve ilçe protokolü gündelik hayatta okudukları kitapları okuma etkinliğinin ardından kitap kumbarasına atarak projeye destek oldu.


Gerçekleştirilen etkinlik için, Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür eden 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "3 yıldır devam eden Samsun Okuyor Projesi ile örnek olan İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ve ilçemizde projeyi aralıksız olarak devam ettiren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve katkılarından dolayı tüm ilçe halkına teşekkür ediyorum. Bu yıl düzenlenen etkinlikle artık okuduğumuz kitapları bağışlama zamanı, evdeki kütüphanelerimizde tozlu raflarda değil, ihtiyacı olan okullarımızdaki öğrenci kardeşlerimizle paylaşma zamanı" dedi.


Etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol bir sunum yaparak, 3 yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmaları anlattı. - SAMSUN

Osman Topaloğlu, 19 Mayıs, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:39 Kaynak: İHA
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