19 Mayıs ilçesinde samanlık yangını
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesi çıkan samanlık yangını söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:04 Kaynak: AA
Samsun'un 19 Mayıs ilçesi çıkan samanlık yangını söndürüldü.
Beylik Mahallesi'nde Fikret Tanrıverdi'ye ait evin samanlığında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede etti.
Uzun süren uğraşların ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında maddi hasar oluştu.
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