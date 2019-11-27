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19 Mayıs ilçesinde samanlık yangını

7 saat önce

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi çıkan samanlık yangını söndürüldü.

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesi çıkan samanlık yangını söndürüldü.

Beylik Mahallesi'nde Fikret Tanrıverdi'ye ait evin samanlığında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede etti.

Uzun süren uğraşların ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında maddi hasar oluştu.

19 Mayıs, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:04 Kaynak: AA
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