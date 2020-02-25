19 Mayıs ilçesinde Sıfır Atık Projesi çalışmaları sürüyor - Son Dakika

19 Mayıs Belediyesi, atıkların dönüştürülmesi ve israfın önlenmesi amacıyla geçici atık toplama merkezi kurdu.

Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, geçici depolamanın yapılması, geri dönüşüm tesisine nakledilmeleri ve belediye personelinde geri dönüşüm bilincini artırmaya yönelik eğitim verildiğini söyledi.

Belediye ve Kaymakamlık binalarında kat planlarına uygun olarak sıfır atık üniteleri ve bilgilendirme afişleri yerleştirdiklerini anlatan Topaloğlu, "Nüfusun yoğun olduğu market gibi noktalara 25 ambalaj atığı geri dönüşüm sepeti yerleştirdik. Hizmet binamızda her odaya kağıt toplama ünitesi ile pil atıkları için atık pil kutusu konuldu. 2019 yılında 610 kilogram kağıt, 255 kilogram plastik,105 kilogram cam, 120 kilogram metal, 120 kilogram organik,1500 kilogram bahçe atığı hizmet binamızda toplanarak lisanslı firmaya teslim edilmiştir." dedi.

Ayrıca okullarda sıfır atık konusunda eğitimler verildiğini, atık pil toplama yarışması düzenleyerek bir okula masa tenisi hediye ettiklerini anlatan Topaloğlu, "Ayrıca ilk üç okulumuza da bahçelerine açık alan satranç grubu yapacağız. İlçemizdeki resmi kurumlarımızın hepsine sıfır atık konulu eğitimler verilerek hizmet binalarına 80 atık ünitesi temin edildi. İlçe genelinde 2019 yılında 825 bin 500 kilogram karışık ambalaj, 14 milyon 333 bin kilogram organik atık, 150 bin kilogram bahçe atığı, 810 kilogram atık pil toplanmıştır." diye konuştu.

Topaloğlu, Sıfır Atık Projesi kapsamında tüm sorumluluklarını yerine getirdikleri için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Belediyeye "sıfır atık belgesi" verildiğini vurgulayarak, "Ambalaj atıkları çöp değildir. Kağıt, karton, plastik, cam ve metal atıklarınızı evsel atıklarından ayrı hazırlanan geri dönüşüm konteynerlerine atarak sizler de geleceğe katkı sağlayın." ifadesini kullandı.