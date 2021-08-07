Üye Girişi
19 Mayıs ilçesinde zilliyet hakları olan arazileri satın alamayan vatandaşlar yardım istedi - Son Dakika

19 Mayıs ilçesinde zilliyet hakları olan arazileri satın alamayan vatandaşlar yardım istedi

07.08.2021 14:46
19 Mayıs ilçesinde zilliyet hakları olan arazileri satın alamayan vatandaşlar yardım istedi, System.String[]

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde zilliyet hakkı bulunan vatandaşlar, ihale yoluyla arazilerinin fiyatlarının artırıldığını ve dolayısıyla hakları bulunan arazileri satın alamadıklarını iddia etti.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde zilliyet hakkı bulunan vatandaşlar, ihale yoluyla arazilerinin fiyatlarının artırıldığını ve dolayısıyla hakları bulunan arazileri satın alamadıklarını iddia etti.

İlçeye bağılı Engiz, Kumcağız, Ballıca, İstiklal, Yükseliş ve Dereköy mahallelerinde yaşayan 300'e yakın vatandaş 19 Mayıs Millet Meydanı'nda toplandı ve yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için basın açıklaması yaptı.

Mahalle sakinleri adına açıklamada bulunan Engiz Mahallesi sakinlerinden Orhan Sarı, yaklaşık 200 yıldır kullandıkları arazilerin kendilerine dedelerinden kaldığını ifade etti.

Dedelerinden kalan araziler üzerinde taşınmaz mallar inşa ettiklerini dile getiren Sarı, "Son zamanlarda bizleri derinden yaralayan bir mağduriyetle karşı karşıyayız. Müştekisi olduğumuz iki konuyu başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet yetkililerimize duyurmak istiyoruz. Uzun yıllardan beri zilliyetimizde olan tarla ve arsaların satışında ilçemiz dışından gelerek ihaleye katılan ve sadece ve sadece ihaledeki fiyatı artırmak maksadıyla aramızda olan ve arazilerimiz satın aldıktan birkaç gün sonra daha fazla bir fiyatla bizlere satmaya çalışan kişi ve kişilerin var olduğunu burada toplanan hepimiz biliyoruz. Bu durumun ivedilikle giderilmesi ve ortadan kaldırılmasının yanı sıra gerçekleştirilmiş olan ihalelerin iptal edilmesini ve yeniden satışa çıkarılmasını talep ediyoruz." dedi.

Zilliyet sahibi olanlara belirlenen bedel karşılığında satın alma imkanı sunulduğunu fakat civar mahalle ve köyler göz önüne getirildiğinde en pahalı satışın Engiz Mahallesi'nde olduğunu öne süren Sarı, "Bu arazilerin bizlere bağışlanmasını talep etmiyoruz böyle bir beklentimiz de yok. Fakat insanların alım gücünü tekrar gözden geçirerek her bütçeye uyacak bir takdir ortaya konulsun. Yıllardan beri devam eden bu arsa ve tapu problemimizin çözülmesini devlet yetkililerimize arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Orhan Sarı, Samsun, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 Mayıs ilçesinde zilliyet hakları olan arazileri satın alamayan vatandaşlar yardım istedi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Manavgat yangın alanına yağmur yağdı! Orman işçileri el açıp dua etti 14:19 Manavgat yangın alanına yağmur yağdı! Orman işçileri el açıp dua etti Askerden izne gelen gencin, 5'inci kattan atlayarak intihar ettiği iddia edildi 13:39 Askerden izne gelen gencin, 5'inci kattan atlayarak intihar ettiği iddia edildi Boşanma aşamasındayken aldatıldığını öğrendi! Berdan Mardini'den ilk paylaşım: Herkes fıtratına uygun kişilerle 13:13 Boşanma aşamasındayken aldatıldığını öğrendi! Berdan Mardini'den ilk paylaşım: Herkes fıtratına uygun kişilerle
Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli 12:11 Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli Fenerbahçe bedava verdi, Beşiktaş geri çevirdi! Pereira'nın istemediği Caulker ortada kaldı 11:59 Fenerbahçe bedava verdi, Beşiktaş geri çevirdi! Pereira'nın istemediği Caulker ortada kaldı Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar 11:16 Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar
Yardım almak için AK Parti Gençlik Kolları'yla konuşan afetzedelere, Oyuncu Leyla Bilginel'den aşırı tepki 10:52 Yardım almak için AK Parti Gençlik Kolları'yla konuşan afetzedelere, Oyuncu Leyla Bilginel'den aşırı tepki Ünlü model Khloe Kardashian'dan cinsel ilişki itirafı: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim 10:01 Ünlü model Khloe Kardashian'dan cinsel ilişki itirafı: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim

Son Dakika Haberleri
14:25 Sarı-Lacivertli kulüpte kadro dışı bırakılan Caner Erkin, Galatasaray'la görüşüyor
14:01 Pucca ile Ümitcan Uygun'un abisi kavga etti! Küfürler ve tehditler havada uçuştu
13:45 İşte Türk Jordan! NBA Summer League'e damga vuran Ömer, Miami ile sözleşmeyi garantiledi
13:39 Askerden izne gelen gencin, 5'inci kattan atlayarak intihar ettiği iddia edildi
13:35 Olimpiyat madalyasını garantileyen Uğur Aktaş'tan iddialı sözler: Şampiyon olacağım
13:22 Siyah-Beyazlılar için mutlu son! Rachid Ghezzal, resmen Beşiktaş'ta
13:20 Son Dakika: Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun da ''Devleti aşağılama'' suçundan tutuklandı
13:13 Boşanma aşamasındayken aldatıldığını öğrendi! Berdan Mardini'den ilk paylaşım: Herkes fıtratına uygun kişilerle
13:10 Son Dakika: 217 yangın kontrol altına alındı, 2 ildeki 6 noktada alevlerle mücadele sürdürülüyor
12:16 Busenaz Sürmeneli'nin zaferi TRT spikerini kendinden geçirdi! İşte o anlar
Sarı-Lacivertli kulüpte kadro dışı bırakılan Caner Erkin, Galatasaray'la görüşüyor Sarı-Lacivertli kulüpte kadro dışı bırakılan Caner Erkin, Galatasaray'la görüşüyor         
14:26
Pucca ile Ümitcan Uygun'un abisi kavga etti! Küfürler ve tehditler havada uçuştu Pucca ile Ümitcan Uygun'un abisi kavga etti! Küfürler ve tehditler havada uçuştu         
14:02
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun da ''Devleti aşağılama'' suçundan tutuklandı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun da ''Devleti aşağılama'' suçundan tutuklandı         
13:21
Son Dakika: 217 yangın kontrol altına alındı, 2 ildeki 6 noktada alevlerle mücadele sürdürülüyor Son Dakika: 217 yangın kontrol altına alındı, 2 ildeki 6 noktada alevlerle mücadele sürdürülüyor         
13:11
Ümitcan Uygun'un DNA'sına, yatağında ölü bulunan Esra Hankulu'nun tırnaklarında rastlandı Ümitcan Uygun'un DNA'sına, yatağında ölü bulunan Esra Hankulu'nun tırnaklarında rastlandı         
12:03
Üvey oğlunu balkondan atmakla suçlanan üvey anne hakkındaki müebbet kararı bozuldu Üvey oğlunu balkondan atmakla suçlanan üvey anne hakkındaki müebbet kararı bozuldu         
11:20
Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı         
11:14
Antalya'da umut veren olay! Yeni güne yağmurla merhaba dediler Antalya'da umut veren olay! Yeni güne yağmurla merhaba dediler         
10:40
Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi         
09:56
Son Dakika: Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon oldu Son Dakika: Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon oldu         
09:47
Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi         
09:46
İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi         
09:38
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı         
17:52
Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş         
17:21
Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş         
17:19
Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize         
16:46
O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2021 14:51:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 19 Mayıs ilçesinde zilliyet hakları olan arazileri satın alamayan vatandaşlar yardım istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement