19 Mayıs'ın 100'üncü Yıl Dönümü İçin Çalıkuşu Balesi Sahnelendi
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SAMSUN'da,19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, librettosu, rejisi ve koreografisi Devlet Sanatçısı Merih Bahar Çimenciler'e ait olan Çalıkuşu Balesi, dün akşam Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sahnelendi.
SAMSUN'da,19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, librettosu, rejisi ve koreografisi Devlet Sanatçısı Merih Bahar Çimenciler'e ait olan Çalıkuşu Balesi, dün akşam Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sahnelendi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla birlikte Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelişinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Reşat Nuri Güntekin'in 'Çalıkuşu' isimli romanından esinlenilerek hazırlanan 'Çalıkuşu Balesi', Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde seyircinin beğenisine sunuldu. Librettosu, rejisi ve koreografisi Devlet Sanatçısı Merih Bahar Çimenciler'e ait olan eser sahnelendi. Samsun Valisi Osman Kaymak da baleyi Samsunlularla birlikte seyretti. - Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:58 Kaynak: DHA
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