Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları yağmur altında başladı - Son Dakika
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Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları yağmur altında başladı

19.05.2022 08:36

SAMSUN (İHA) – 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıldönümü kutlamaları, Samsun'da yağmur altında Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı.

SAMSUN (İHA) – 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıldönümü kutlamaları, Samsun'da yağmur altında Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çelengini İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu Atatürk Anıtı'na sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Tören, dün geceden beri etkili olan sağanak altında gerçekleşti.

İl Müdürü Kasapoğlu yaptığı konuşmada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 103 yıl önce başlayan bu yolculuğun nihai hedefi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurarak dünyaya örnek olacak duruma getirmekti. Bu noktaya kadar gençlerimizin azim ve umut dolu yüreklerinden aldığımız güçle geldiğimiz gibi inşallah hedefimize de yine gençlerimizden aldığımız bu güçle ulaşacağız. Bugün ise bizlere düşen görev aynı ruhla, aynı heyecanla canları pahasına bu toprakları bize vatan yapan ecdadın emanetine sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi daim kılarak ülkemizi hak ettiği yere taşımak için mücadeleye devam etmektir. Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, o kutlu ilk adımı atmış olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm şehit ve gazilerini rahmet ve şükranla anıyorum" dedi.

Törene CHP Samsun Milletvekilleri Neslihan Hancıoğlu, Kemal Zeybek, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, siyasi partilerin il başkanları, kurum amirleri ve protokol üyeleri katıldı. Tören anıt önünde yapılan toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. Öte yandan açık havada yapılması planlanan gösteriler hava muhalefeti nedeniyle Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'na alındı. - SAMSUN

Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları yağmur altında başladı
Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları yağmur altında başladı
Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları yağmur altında başladı
Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları yağmur altında başladı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları yağmur altında başladı - Son Dakika


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