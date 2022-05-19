19 Mayıs koşusunda öğrenciler zor anlar yaşadı

KOCAELİ Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlik ve halk koşusu düzenlendi. Koşu sırasında bazı öğrenciler zor anlar yaşadı.

Gebze ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlk olarak ilçe protokolü tarafından 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Çelenk sunumunun ardından ise 7'den 70'e her yaştan vatandaşın katıldığı halk koşusu düzenlendi. Başlangıç sireninin çalmasının ardından özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği koşu yarışı başladı. Yarışın başladığı sırada bazı öğrenciler düşerek zor anlar yaşadı. Kent meydanında başlayan yarış, yaklaşık 5 kilometrelik parkurun ardından Gebze Alaettin Kurt Stadı'nda sona erdi. Yarışta dereceye girenlere ödül verildi.

"Yarınlar gençlerin olacak"

Düzenlenen etkinlik öncesinde konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Atatürk, bundan 103 yıl önce yola çıkarak bir bağımsızlık hedefiyle yola koyulmuştu. O gün başlatılan mücadelenin bugün gençlere atfedilmesi büyük anlamlar taşır. Yarınlar gençlerin olacak, o gün orada başlayan mücadeleyi ve süreci çok iyi bilmemiz gerek. Bu duygularla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ise "Aziz Atatürk, kurtuluş mücadelesini İstanbul'dan Samsun'a giderek başlattı ve bunun sonunda Cumhuriyeti ilan ederek, bu Cumhuriyeti siz değerli gençlere emanet etti. Gençlerin çok büyük ufukları olduğunu biliyordu. Cumhuriyet sizlerin elinde ebet müddet olacak. Ülkemiz ve vatanımız için elimizden ne geliyorsa yapacağız" şeklinde konuştu.