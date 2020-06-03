19 Mayıs Online Satranç Turnuvası'nda derece elde edenlere ödülleri verildi - Son Dakika

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen satranç turnuvasının Akşehir etabında ilk üçe girenlere ödülleri törenle verildi.

Akşehir Gençlik Merkezi'nde yapılan törene, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz, dereceye giren öğrenciler ve velileri katıldı.

Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz, törende, Akşehir'de özellikle ilkokullardan bu turnuvada derece yapılmasından mutluluk duyduklarını ifade ederek, katılan herkese teşekkür ederek, derece yapan öğrencilere de başarılarının devamını diledi.



Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel de yarışmaya katılan tüm katılımcılara teşekkür ederek, bu tür yarışma ve organizasyonları yapmaya devam edeceklerini belirtti.



Turnuvanın Akşehir etabında ilk üçe giren Yağız Yılmazoğlu, Efe Candan ve Arda Aksoy'a madalya ve ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

Ödül töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.