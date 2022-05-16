"19 Mayıs Özgürlük Umudunun İnanca Dönüştüğü Gündür"

Mesajında 19 Mayıs'ın bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı gün olduğunu vurgulayan Başkan Gümüş, "Ata'mızın 'Bütün Ümidim Gençliktedir' sözü onun ileri vizyonunun, gençlere sevgisinin ve güveninin de göstergesidir" dedi.

Başkan Gümüş mesajında 19 Mayıs'ın laik Cumhuriyetin ilanının ilk adımı olduğunu belirterek, "Ata'mız Samsun'a çıkarken, ulusal birliği sağlayarak ülkesinin kurtuluşunu ve ardından yeni, çağdaş bir devletin kurulmasını amaçlamış, bu amacını bağımsızlığa yürekten inananlar ile birlikte gerçekleştirmiştir. Bu tarihi adımın 103. yıldönümünde, Ata'mızın kurduğu laik Cumhuriyetimizi yaşatmak, onun ilke ve devrimlerini koruyarak, düşüncelerini daha iyi anlamak zorundayız. 'Bütün Ümidim Gençliktedir' sözüyle Atatürk, geleceğimiz olan gençlerimizin Cumhuriyetimizin değerlerine bağlı, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, 103 yıl önce Milli Mücadeleyi başlatan, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan savunmasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.