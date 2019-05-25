19 Mayıs provalarında öğrencilerini döven müdür yöneticilik görevinden alındı
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Çankırı'da 19 Mayıs provaları sırasında birbirleriyle şakalaşan öğrencileri tüm okulun önünde döven öğretmen yöneticilik görevinden alındı.
Çankırı
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:24 Kaynak: İHA
'da 19 Mayıs
provaları sırasında birbirleriyle şakalaşan öğrencileri tüm okulun önünde döven öğretmen yöneticilik görevinden alındı.
Çankırı'da 19 Mayıs provaları sırasında birbirleriyle şakalaşan öğrencileri kürsüye çıkararak tokat atan, bir öğrencisinin de kulaklarından tutarak havaya kaldıran okul müdürü hakkında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden edilinen bilgiye göre, 8 Mart
tarihinde yaşanan ve bir velinin, olay anını cep telefonuyla kaydetmesi sonucu televizyon haberleriyle medyaya yansıyan görüntülerin üzerine başlatılan soruşturmada bakanlık müfettişleri, okul müdürünün yöneticilik görevini üzerinden aldı.
Okul müdürüyle ilgili adli süreç devam ediyor. - ANKARA
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