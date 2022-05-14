19 Mayıs ruhuna dikkati çekmek için 650 kilometre pedal çevirecekler - Son Dakika
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19 Mayıs ruhuna dikkati çekmek için 650 kilometre pedal çevirecekler

14.05.2022 12:55

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve kentteki bisiklet kulüpleri tarafından düzenlenen "19 Mayıs Milli Mücadele Bisiklet Turu" 19 sporcunun katılımıyla başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve kentteki bisiklet kulüpleri tarafından düzenlenen "19 Mayıs Milli Mücadele Bisiklet Turu" 19 sporcunun katılımıyla başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan 19 sporcu, her gün ortalama 125 kilometre pedal çevirerek toplamda 650 kilometrelik sürüşün ardından Samsun'a ulaşacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 19 Mayıs tarihinin, çok önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla Milli Mücadele'nin başladığını vurgulayan Büyükakın, "Ondan sonra yurdumuzu işgalden kurtaran o kutlu mücadele Türkiye'nin her yerine yayıldı, vatan topraklarının her yerine yayıldı. Bizim için sembolik anlamı çok çok üst seviyede." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, başta Atatürk olmak üzere tüm liderleri ve vatan evlatlarını anmak ve onların aziz hatırası önünde saygıyla durmak için programlar düzenlediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillere onların yaptıklarının ne kadar önemli olduğunu, ne kadar büyük bir fedakarlık yaptıklarını, yokluklar içinde külleri arasından bir toplumu nasıl var ettiklerini hatırlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da benzer etkinlikler yaptık. Bu sene de yine bisikletli arkadaşlarımız, bisiklet sporunu yaygınlaştırmak isteyen arkadaşlarımızla etkinlik tasarladık. Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun silah arkadaşlarını, dünyada başka örneği olmayan o şanlı kurtuluş mücadelesini hatırlatmak için Kocaeli'den Samsun'a kadar pedal çevirecekler."

Büyükakın, daha sonra öptüğü Türk bayrağını sporculara teslim ederek, etkinliği başlattı.

Türk bayrağını Samsun'a ulaştıracak sporcular, kentte yapılacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılacak.

19 Mayıs ruhuna dikkati çekmek için 650 kilometre pedal çevirecekler
19 Mayıs ruhuna dikkati çekmek için 650 kilometre pedal çevirecekler
19 Mayıs ruhuna dikkati çekmek için 650 kilometre pedal çevirecekler
19 Mayıs ruhuna dikkati çekmek için 650 kilometre pedal çevirecekler
19 Mayıs ruhuna dikkati çekmek için 650 kilometre pedal çevirecekler

YORUMLAR
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Kocaeli'de 1000 bisikletli 19 Mayıs'ta pedal çevirecek Kocaeli'de 1000 bisikletli 19 Mayıs'ta pedal çevirecek İzmit'te Pedallar 19 Mayıs İçin Çevrildi İzmit'te Pedallar 19 Mayıs İçin Çevrildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 Mayıs ruhuna dikkati çekmek için 650 kilometre pedal çevirecekler - Son Dakika


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