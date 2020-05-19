19 Mayıs Salı DHA Spor Gündemi

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
09: 30 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törene katılacak14: 00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler ve sporcular ile vudeo konferansta bir araya gelecek19: 19 Tüm statlar ışıklandırılıp İstiklal Marşı okunacak
Spor dünyasından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajlarıDilara Lokmanhekim'in mesajı Fatma Zehra Köse'nin mesajı Meltem Hocaoğlu Akyol'un mesajıBatuhan Buğra Eruygun'un mesajıEmre Sakçı'nın mesajı Serap Özçelik Arapoğlu'nun mesajı Taha Akgül'ün mesajı Tuğba Şenoğlu'nun mesajı Merve Aydın'ın mesajıAda Germen'in mesajı Emre Batur'un mesajı Bahar Çağlar'ın mesajıTENİS Çağla Büyükakçay'ın mesajı Marsel İlhan'ın mesajı İpek Soylu'nun mesajı- Yankı Erel'in mesajı-Ayla Aksu'nun mesajı-İpek Öz'ün mesajı-Altuğ Çelikbilek'in mesajıKANO-Başkan Alper Cavit Kabakçı'nın mesajı-Hilal Avcı'nın mesajı-Özge Uçar'ın mesajı-Serkan Kakkaç'ın mesajıFUTBOL DÜNYASI- Yusuf Erdoğan'ın mesajı-Taylan Antalyalı'nın mesajı-Umut Nayir'in mesajı-Gökhan İnler'in mesajı- Ali Palabıyık'ın mesajı-Berat Ayberk Özdemir'in mesajı- Güray Vural'ın mesajı- Berke Özer'in mesajı- Arda Turan'ın mesajı
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