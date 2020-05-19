19 Mayıs Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika

19 Mayıs Salı DHA Spor Gündemi

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI09: 30 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törene katılacak14: 00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler ve sporcular...

19 Mayıs Salı DHA Spor Gündemi, System.String[]

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

09: 30 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törene katılacak

14: 00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler ve sporcular ile vudeo konferansta bir araya gelecek

19: 19 Tüm statlar ışıklandırılıp İstiklal Marşı okunacak

Spor dünyasından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

Dilara Lokmanhekim'in mesajı

Fatma Zehra Köse'nin mesajı

Meltem Hocaoğlu Akyol'un mesajı

Batuhan Buğra Eruygun'un mesajı

Emre Sakçı'nın mesajı

Serap Özçelik Arapoğlu'nun mesajı

Taha Akgül'ün mesajı

Tuğba Şenoğlu'nun mesajı

Merve Aydın'ın mesajı

Ada Germen'in mesajı

Emre Batur'un mesajı

Bahar Çağlar'ın mesajı

TENİS

Çağla Büyükakçay'ın mesajı

Marsel İlhan'ın mesajı

İpek Soylu'nun mesajı

- Yankı Erel'in mesajı

-Ayla Aksu'nun mesajı

-İpek Öz'ün mesajı

-Altuğ Çelikbilek'in mesajı

KANO

-Başkan Alper Cavit Kabakçı'nın mesajı

-Hilal Avcı'nın mesajı

-Özge Uçar'ın mesajı

-Serkan Kakkaç'ın mesajı

FUTBOL DÜNYASI

- Yusuf Erdoğan'ın mesajı

-Taylan Antalyalı'nın mesajı

-Umut Nayir'in mesajı

-Gökhan İnler'in mesajı

- Ali Palabıyık'ın mesajı

-Berat Ayberk Özdemir'in mesajı

- Güray Vural'ın mesajı

- Berke Özer'in mesajı

- Arda Turan'ın mesajı

-Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun mesajı

Hasan Ali Kaldırım'a Bundesliga'dan 2 teklif


Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Kasapoğlu, Anıtkabir, 19 Mayıs, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 09:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 19 Mayıs Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

Son Dakika

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