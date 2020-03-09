19 Mayıs Şehitliği yenilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 19 Mayıs Şehitliği yenilendi - Son Dakika

19 Mayıs Şehitliği yenilendi

6 saat önce

19 Mayıs Belediyesi tarafından İlçe Merkez Mezarlığı'nda bulunan şehitliği yenilenerek, daha güzel bir görünüme kavuşturuldu.

19 Mayıs Şehitliği yenilendi, System.String[]

19 Mayıs Belediyesi tarafından İlçe Merkez Mezarlığı'nda bulunan şehitliği yenilenerek, daha güzel bir görünüme kavuşturuldu.


19 Mayıs Belediyesi ekipleri, İlçe Merkez Mezarlığı'nda bulunan Şehitlikte hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Şehitliği baştan aşağı yenileyen ekipler, çalışmanın sonunda şehitliğe farklı bir görünüm kazandırdı. Çalışmalar kapsamında, mezarlık girişi ve şehitlik girişine tag yapılarak bölümlere ayrıldı, şehitlik içerisine anma programları için tören alanı, şehit aileleri için oturma alanı ve anıt yerleştirilerek, mezar taşları değiştirildi, çimlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.


19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kıymetli ailelerine ve milletimize sabırlar diliyorum. Şehitliğimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediyemize ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

19 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:34 Kaynak: İHA
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