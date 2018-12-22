19 Mayıs Stadyumu Halkın Hizmetine Açıldı
7 saat önce
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sağlıklı yaşam amacıyla 19 Mayıs Stadyumu'nu halkın hizmetine açtı.
Alınan önemli kararla,Manisalılar, bundan böyle her gün sabah 06:00 ve 09:00 saatleri arasında 19 Mayıs stadyumda, spor yapabilecek. Konuyla ilgili müjdeyi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, tüm Manisalıları spor yapmaya davet etti.
Öztürk, il müdürlüğüne bağlı tesislerden biri olan Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nun artık halkın uğrak mekanı haline geleceğini belirterek, "Halkımızın sabah saatlerinde yürüyüş ve koşu yapabilmeleri adına 19 Mayıs Stadyumu'nu hizmete açmış bulunuyoruz. 7'den 77'ye herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Stadyumumuz sabah saatlerinde cıvıl cıvıl olacak. Bu tesisler hepimizin. Spor, aynı zamanda sağlıktır. Halkımız, hiçbir ücret ödemeden sabah sporunu yapabilirler. Spor tesislerimiz çocuklarımıza ve gençlerimize açık olduğu gibi halkımızda her zaman açıktır. Manisa'yı spor kenti yapma adına üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. Bu anlamda bizlerin her zaman yanında olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Genel müdürümüz Sayın Mehmet Baykan'a, Manisa Valimiz Sayın Ahmet Deniz'e teşekkür ediyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:00 Kaynak: Bültenler
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