19 Mayıs'ta 1919 aileye yardım kolisi dağıtıldı - Son Dakika

Beylikdüzü Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda da gıda yardımlarını sürdürdü. Pandemi döneminde zor günler geçiren ve ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların yanında olan belediye, İBB tarafından ihtiyaç sahipleri için hazırlanan 1919 adet yardım kolisini vatandaşlara ulaştırdı. Dayanışma ruhunun örneğinin sergilendiği günde çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık; "Bu güzel ve anlamlı günde büyükşehir belediyemizden gelen 1919 adet koliyi dağıtacağız. Beylikdüzü'nde ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.



Küresel bir sorun haline gelen korona virüs salgını boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olan Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan süresince de yardımlarına devam etti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile aynı gün olan Kadir Gecesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ihtiyaç sahipleri için hazırlanan 1919 adet yardım kolisi, Beylikdüzü Belediyesi'nin birim ve müdürlükleri aracılığıyla dağıtıldı. Yardım kolileri belediyenin titiz ve özenli çalışması sonucu sosyal incelemeyle belirlenen ailelere elden teslim edildi. 21 araçtan oluşan konvoy gün boyunca Beylikdüzü'nün on mahallesindeki ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırdı.



"Yardımları Beylikdüzü'ndeki ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştıracağız"



Dayanışma ruhunun örneğinin sergilendiği günde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yardımlarından dolayı teşekkür eden ve yardım kolileri dağıtımı öncesinde çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık; "Cumhuriyetimizin kuruluş temellerinin atıldığı, bu toprakların bizler için vatana dönüştürüldüğü en özel anlarımızı yaşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bu güzel ve anlamlı günde Büyükşehir Belediyemizden gelen 1919 adet koliyi dağıtacağız. Beylikdüzü'nde ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştıracağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL