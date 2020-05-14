19 Mayıs'ta, 1919 gönüllü sosyal mesafede Atatürk Kent Meydanı'nda olacak - Son Dakika

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs'ın 101'inci yıl dönümünde Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda 1919 gönüllüyle saat 19.19'da Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayacak. Muratpaşa Belediyesi, diğer yandan, Antalya'yı dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle de donatıyor.



Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu yıl, belediye hizmet binasının hemen yanı başında yer alan Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda kutlayacak. Yaklaşık 6 bin metrekarelik meydanda sosyal mesafe kuralları gözetilerek bir araya gelecek 1919 gönüllü, 400 metre uzunluğunda Türk bayrağı, 200 metrelik Atatürk bayrağı dalgalandıracak. Sosyal mesafe ve gerekli hijyen kurallarına dikkat edilerek hazırlıkları sürdürülen kutlamalar, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak. Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'sinin okunması ve hep birlikte Gençlik Marşı'nın söylenmesiyle devam edecek kutlamalarda saatler 19.19'u gösterdiğinde ise meşale gösterisi başlayacak.



"1919 Gönüllü Arıyoruz"



Muratpaşa Belediyesi'nin 19 Mayıs kutlamalarında yer almak ve 1919 gönüllüden biri olmak isteyen ilçe sakinleri Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden ve Muratpaşa Belediyesi ve Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın sosyal medya hesaplarından "1919 Gönüllü Arıyoruz" başlığıyla yayınlanan formu doldurarak başvuru yapması yeterli olacak.



Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'ndaki kutlamalar için bir yandan hazırlıklar sürerken Muratpaşa Belediyesi, ayrıca Antalya'nın ana arterlerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıyor. Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs için çalışmalara, bu kez Güllük Caddesi'nden başladı. - ANTALYA