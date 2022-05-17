19 Mayıs'ta A101'e gelecek ucuz teknolojik ürünler! - Son Dakika

Perakende şirketlerinde satılan elektronik cihazların sayısı ve tüketiciden gelen talep her geçen gün artıyor. A101 ise bu doğrultuda 10 bini geçen mağazasıyla, 81 ilde ve neredeyse bütün ilçelerde aktif bir şekilde satış yaptığını söylüyor. Dolayısıyla satın almak istediğimiz teknolojik ürünler geldiğinde, en yakın A101 şubesine giderek alabiliyoruz.
Geçtiğimiz dönemde normal ürünlerin yanına bir kaç teknolojik cihaz getirerek satan bu perakende mağazalar, artık her ayın belirli günlerini teknoloji ürünlerine ayırarak özel katalog çıkartıyorlar. A101 ise 19 Mayıs'ta getireceği teknolojik ürünleri paylaştı.
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A101 tarafından satılacak teknolojik ürünler
A101 tarafından satılacak teknolojik ürünler kataloğuna baktığımızda akıllı televizyon, akıllı telefon ve beyaz eşya ürünleri başta olmak üzere çeşitli küçük ev aletleri ve elektrikli bisiklet gibi araçların da yer aldığını görüyoruz.
Televizyon, telefon ve beyaz eşya
Toshiba 65UL2163DT 65 inç Ultra HD Smart TV: 8 bin 799 TL
Toshiba 43UL2063DT/43UL2163DT 43 inç Ultra HD Smart TV: 5 bin 299 TL
Hi-Level 39HL550 39 inç LED TV: 2 bin 999TL
Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022: 2 bin 199 TL
SEG NF 483 No-Frost buzdolabı: 5 bin 899 TL
Flavel FLV 3600 BZD No-Frost buzdolabı: 5 bin 299 TL
SEG CM1012 10 kg çamaşır makinesi: 4 bin 399 TL
Küçük ev aletleri
Singer 14SH65 overlok makinesi: 1.999 TL
Kiwi KSI 6319C seramik tabanlı ütü: 199 TL
FLY K7 şarjlı damacana su pompası: 39.95 TL
Kiwi KMX 3608 el mikseri: 129 TL
Schafer Tosthaus tost makinesi: 459 TL
Arzum AR1132 Monomix çubuk blender: 249 TL
Arzum AR4103 Cleanart Ergo toz torbalı süpürge: 849 TL
Schafer Ventus saç kurutma makinesi: 159 TL
Aprilla AHC 5026 saç ve sakal düzeltme makinesi: 129 TL
Aprilla ATB8716 döner başlıklı diş fırçası: 99.95 TL
Aprilla ATB8715 döner başlıklı çocuk diş fırçası: 99.95 LTL
Piranha 7821 Bluetooth hoparlör: 79.95 TL
Piranha tripod telefon tutucu: 19.95 TL
Lecoo MS108 Gaming mouse: 99.95 TL
Alcatel 1T10 tablet: 749 TL
14-27 Mayıs arası ürünler
Samsung 50 AU8000 4K Crystal UHD TV: 7 bin 999 TL
Homend profashion 3040H stand mikser: 799 TL
Flavel FLV 130 dijital baskül: 109 TL
Kiwi KVC 4085 şarjlı el süpürgesi: 249 TL
Kiwi KVC 4001 kablosuz mini süpürge: 79.95 TL
Schafer vakum dik süpürge: 269 TL
Bernardo Ruby çay makinesi: 219 TL
Deerma VC25 şarjlı dik süpürge: 649 TL
Philips Sonicare HX3641/02 sonic diş fırçası: 299 TL
Aprilla ATR 7021 kablosuz erkek bakım cihazı: 79.95 TL
Piranha tablet: 749 TL
Reeder P13 Blue Plus 64 GB: 1.699 TL
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Son Dakika › Güncel › 19 Mayıs'ta A101'e gelecek ucuz teknolojik ürünler! - Son Dakika