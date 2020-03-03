19 Mayıs'ta acil durum toplanma alanları belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 19 Mayıs'ta acil durum toplanma alanları belirlendi - Son Dakika

19 Mayıs'ta acil durum toplanma alanları belirlendi

6 saat önce

19 Mayıs Belediyesi muhtemel afet ve acil durumlar için ilçe halkının toplanabileceği acil toplanma alanlarını belirledi.

19 Mayıs'ta acil durum toplanma alanları belirlendi, System.String[]

19 Mayıs Belediyesi muhtemel afet ve acil durumlar için ilçe halkının toplanabileceği acil toplanma alanlarını belirledi.


Son olarak Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremlerle birlikte afet ve acil durum toplanma alanlarının önemi bir kez daha gündeme taşındı. 19 Mayıs Belediyesi de muhtemel bir afette vatandaşların toplanma alanlarına daha rahat ulaşabilmesi adına önemli bir çalışmaya imza attı. 19 Mayıs İlçesinde AFAD ile koordineli bir şekilde, vatandaşların fiziksel tehlike ve risklerden uzak güvenli bir şekilde toplanabileceği afet ve acil durum alanları yeniden düzenlendi. Vatandaşların afet öncesi bu alanları öğrenebilmesi amacıyla belirlenen toplanma alanları, tabelalar ile işaretlendi.


Belirlenen toplanma alanlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, amaçlarının barınma merkezlerinin hazır olana kadar geçecek süre içerisinde paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak olduğunu belirtti.


Halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanların oluşturulduğunu vurgulayan Başkan Topaloğlu, "Her açık ya da boş alan toplanma alanı olmaya uygun niteliği taşımadığı gibi toplanma alanları belirlenirken çeşitli kriterler de bir arada değerlendirilmektedir. Her bir kriterin önemi ağırlıklı olarak hesap ediliyor ve kriterleri karşılama durumuna göre o yerin toplanma alanı olup olamayacağı tespit ediliyor. Afet ve acil durum toplanma alanı; bölgedeki nüfus yoğunluğu, alanın ulaşılma ve tahliye edilme kolaylığı, alanın mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygun olması, ikincil tehlikelerden uzaklığı gibi tespit kriterleri oluşturuyor. İlçemizde 48 alan toplanma alanı olarak işaretlendi. Vatandaşlarımız e-devlet üzerinden bulundukları en yakın toplanma alanını görebilirler" dedi. - SAMSUN

19 Mayıs, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:59 Kaynak: İHA
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