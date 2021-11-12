Üye Girişi
19 Mayıs'ta çikolata ikramlı trafik uygulaması - Son Dakika

19 Mayıs'ta çikolata ikramlı trafik uygulaması

12.11.2021 20:59
19 Mayıs'ta çikolata ikramlı trafik uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde aynı anda gerçekleştirilen "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında, Samsun'un19 Mayıs ilçesinde de trafik denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde aynı anda gerçekleştirilen "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde de trafik denetimi gerçekleştirildi.

Samsun- Sinop karayolunda yapılan uygulamada Kaymakam İbrahim Civelek, durdurulan araçların sürücüleri ve araç içerisinde bulunan yolculara, emniyet kemeri kullanımının önemini hatırlatarak bilgilendirici broşür verdi.Trafikte emniyet kemeri takmanın önemine dikkat çeken Kaymakam Civelek, "İçişleri Bakanlığımız trafik kazaları ve sonucunda oluşabilecek muhtemel ölüm ve yaralanmaları azaltmak için sürekli kampanyalar düzenliyor. 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak başladı. Bizler de emniyetimiz ve jandarmamızla beraber sürücülerimizi uyararak broşür dağıtıyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını rica ediyoruz" dedi.

Vatandaşları emniyet kemeri takmaları konusunda uyaran 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Kalınbacak kemerin kaza esnasında yaralanmayı yüzde 60 düşürdüğünü belirtti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araç sürücülerine çikolata ikramında bulunuldu. Uygulamadan vatandaşlar memnun olduklarını belirtti. - SAMSUN

19 Mayıs'ta çikolata ikramlı trafik uygulaması
19 Mayıs'ta çikolata ikramlı trafik uygulaması
19 Mayıs'ta çikolata ikramlı trafik uygulaması
19 Mayıs'ta çikolata ikramlı trafik uygulaması
19 Mayıs'ta çikolata ikramlı trafik uygulaması

19 Mayıs, Hisarcık, Samsun, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 19 Mayıs'ta çikolata ikramlı trafik uygulaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Yapısal cari açığı azaltmak hükümetin görevi 21:49 Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Yapısal cari açığı azaltmak hükümetin görevi Ümit Milli Takım, Belçika'yla oynayacağı karşılaşma için stada giderken yolda kaldı 21:42 Ümit Milli Takım, Belçika'yla oynayacağı karşılaşma için stada giderken yolda kaldı Eşini ezerek katleden kocanın ifadesi akıllara durgunluk verdi: Çarptığım kişinin eşim olduğunu bilmiyordum 21:03 Eşini ezerek katleden kocanın ifadesi akıllara durgunluk verdi: Çarptığım kişinin eşim olduğunu bilmiyordum
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı 20:28 Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı 8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu 18:27 8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi 17:19 Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi
Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu 16:08 Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı 13:51 Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
21:46 Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü
21:41 Ümit Milli Takım, Belçika'yla oynayacağı karşılaşma için stada giderken yolda kaldı
21:37 Son Dakika: Dolardan tarihi zirve! Tüm zamanların rekorunu kırıp 10 liraya yükseldi
21:02 Eşini ezerek katleden kocanın ifadesi akıllara durgunluk verdi: Çarptığım kişinin eşim olduğunu bilmiyordum
21:01 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu
20:28 Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı
20:26 Avrupalı kulüplerin dikkatini çekti! Dev takımlar Bursalı genç futbolcu Taha'nın peşinde
20:10 Xavi ilk transferini yapıyor! Dani Alves'in Barcelona'ya dönme talebi olumlu karşılandı
20:05 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 12 Kasım Cuma günü vaka sayıları
19:54 Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli 3 şahıs casusluk suçlamasıyla tutuklandı
Kardeşi Selçuk Tektaş'ın acısını hala yaşayan Alişan'dan yürek parçalayan sözler: Günler geçmiyor Kardeşi Selçuk Tektaş'ın acısını hala yaşayan Alişan'dan yürek parçalayan sözler: Günler geçmiyor         
21:50
Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü         
21:46
Son Dakika: Dolardan tarihi zirve! Tüm zamanların rekorunu kırıp 10 liraya yükseldi Son Dakika: Dolardan tarihi zirve! Tüm zamanların rekorunu kırıp 10 liraya yükseldi         
21:38
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu         
21:02
Son Dakika: Türkiye'de 12 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 23 bin 637 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 23 bin 637 yeni vaka tespit edildi         
19:33
Türkiye bu çobanı dinliyor! Koyunların arasında söylediği şarkı beğeni topladı Türkiye bu çobanı dinliyor! Koyunların arasında söylediği şarkı beğeni topladı         
17:43
10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum 10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum         
16:56
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor         
10:34
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti         
10:18
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 22:09:44. #1.12#
SON DAKİKA: 19 Mayıs'ta çikolata ikramlı trafik uygulaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement