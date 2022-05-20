19 Mayısta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 17 liman ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

19 Mayısta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 17 liman ziyareti

20.05.2022 22:13

19 Mayısta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 17 liman ziyareti 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yüzer unsurlar 17 liman ziyareti icra etti.

19 Mayısta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 17 liman ziyareti

ANKARA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yüzer unsurlar 17 liman ziyareti icra etti.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yüzer unsurların 17 liman ziyareti icra ettiğini belirtti. Gemilerin gün batımında Bayrak Töreni ile birlikte İstiklal Marşı okunduğunu paylaştı. Bakanlık Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yüzer unsurların 17 liman ziyareti icra ettiğini ve Bayrak Töreni ile birlikte İstiklal Marşı okunduğu görüntüleri de paylaştı.

19 Mayısta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 17 liman ziyareti
19 Mayısta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 17 liman ziyareti
19 Mayısta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 17 liman ziyareti
19 Mayısta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 17 liman ziyareti

YORUMLAR
500
Deniz Kuvvetleri'nden 17 limanda 19 Mayıs kutlaması Deniz Kuvvetleri'nden 17 limanda 19 Mayıs kutlaması Bakan Kasapoğlu'ndan Anıtkabir'e 19 Mayıs ziyareti Bakan Kasapoğlu'ndan Anıtkabir'e 19 Mayıs ziyareti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 19 Mayısta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 17 liman ziyareti - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Avrupa'yı karadul tehlikesi sardı! Örümcek, zehri nedeniyle büyük korku saçıyor
00:57 ABD Dışişleri Bakanlığı, Aum Şinrikyo'nun da bulunduğu 5 örgütü Yabancı Terör Örgütü listesinden çıkardı
00:34 İstanbul'da ünlü bir restorana ait istinat duvarı çöktü, 2 kişi yaralandı!
00:32 Hande Sarıoğlu'ndan yine olay olacak hareket! Programında kalça dansı yaptı
00:27 Van'da deprem! AFAD 3.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı
00:22 Bu hafta içinde iki kez zamlanmıştı şimdi 1 liralık indirim geldi!
00:15 Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! İşte Jorge Jesus'un resmi imzayı atacağı tarih
23:21 Irak'ın Kuzey Metina bölgesinde EYP'ye basarak yaralanan uzman çavuş şehit düştü!
23:03 Liseli genç, mezarlıkta buluştuğu eski kız arkadaşının boğazını kesti!
22:42 Aslan, Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 04:03:45. #1.12#
SON DAKİKA: 19 Mayısta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 17 liman ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement