Son Dakika Haberleri: 19 Mayıs'ta Nebiyan Doğa Festivali hazırlıkları
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19 Mayıs'ta Nebiyan Doğa Festivali hazırlıkları

1 saat önce

19 Mayıs Belediyesi tarafından 15-17 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan Nebiyan Doğa Festivali programı için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

19 Mayıs'ta Nebiyan Doğa Festivali hazırlıkları, System.String[]

19 Mayıs Belediyesi tarafından 15-17 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan Nebiyan Doğa Festivali programı için bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Başkan Topaloğlu, "Nebiyan Doğa Festivali ile amacımız 19 Mayıs ilçemizin güzelliklerini herkese tanıtmaktır" dedi.


Samsun 19 Mayıs Belediyesi tarafından 15-17 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan Nebiyan Doğa Festivali programı için belediye toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Kalınbacak, İlçe Emniyet Müdürü Murat Elkılıç, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.


Bilgilendirme toplantısında konuşma gerçekleştiren 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Sizleri bilgilendirmek, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak aynı zamanda sorularınız varsa bunları cevaplamak için bir araya geldik. 19 Mayıs ilçesi hepimizin. İlçemiz Allah'ın vermiş olduğu bir sürü güzelliği bir arada barındırıyor. Bunlardan biride Nebiyan Dağı. Nebiyan Doğa Festivali ile amacımız bu güzellikleri herkese tanıtmaktır" diye konuştu.


Fasulye tat yarışması ile Nebiyan fasulyesinin tanıtımını yapacaklarını söyleyen, Başkan Osman Topaloğlu, Nebiyan fasulyesini markalaştırmayı hedeflediklerini belirtti.


Festival kapsamında doğa yürüyüşleri, foto safari, tahta araba rallisi, oto tırmanma, off-road, bisiklet turları, dağcılık, yamaç paraşütü, yürüyüş, atlı binicilik gibi faaliyetler olacağını dile getiren Topaloğlu, "Devlet Opera ve Bale sanatçılarının katılımıyla konser ve bale sunumu gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra yöresel müziklerinde yer alacağını, festival hazırlıklarına tüm hızla devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Osman Topaloğlu, 19 Mayıs, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:10 Kaynak: İHA
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