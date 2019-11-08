Son Dakika Haberleri: 19 Mayıs'ta Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu açıldı
Son Dakika Güncel 19 Mayıs'ta Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu açıldı

19 Mayıs'ta Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu açıldı

6 saat önce

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesinde "Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu" açıldı.

19 Mayıs'ta Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu açıldı, System.String[]

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesinde "Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu" açıldı.


160 kişilik konferans salonu açılışı, 19 Mayıs İlçe Kaymakamı Yavuz Güner, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mahmut İşbilir, veliler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.


Açılışı gerçekleşen konferans salonunda ilk program ise Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğumu münasebetiyle düzenlenen Mevlid-i Nebi programı oldu.


"Eğitime olan desteğimiz her zaman devam edecek"


19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu yaptığı konuşmada, "Öncelikle bu akşam idrak edecek olduğumuz Mevlid Kandilizi en içten dileklerimle kutlar, ülkemize ve tüm insanlık alemine sağlık ve esenlik getirmesini dilerim. Şehit Eren Bülbül Konferans Salonumuzun açılışını gerçekleştirdik. Hayırlı olsun. Bizler imkanlarımız dahilinde eğitim için elimizden geleni yapıyoruz. Eğitime yapılan yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır. Eğitime olan desteklerimiz maddi manevi her zaman devam edecektir" dedi.


Başkan Osman Topaloğlu'na teşekkür.


Açılış konuşmasında maddi ve manevi desteğinden dolayı Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'na teşekkür eden ve plaket takdim eden Okul Müdürü Murat Karaca, "Kıymetli belediye başkanımıza konferans salonu için ilk gittiğimizde maddi manevi her türlü desteğim sizinle, siz başlayın demesi bize büyük enerji vermiştir. Konferans salonumuzun hazırlanmasında maddi ve manevi her türlü desteği veren kıymetli belediye başkanımıza sizlerin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

19 Mayıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:38 Kaynak: İHA
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