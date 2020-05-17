19 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz - Son Dakika

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak kurtuluş meşalesini yakmasının 101. yıl dönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Antalya'nın 5 merkez ilçesinde toplu ulaşım ücretsiz olacak.



Antalya Büyükşehir Belediyesi resmi ve dini bayramlarda uygulanan ücretsiz toplu ulaşım uygulamasına 19 Mayıs Salı günü de devam edecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya merkezinde resmi plakalı belediye otobüsleri ile Antray'ın 19 Mayıs Salı günü seferlerini ücretsiz olarak gerçekleştireceğini söyledi.



Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlanacağı 19 Mayıs Salı günü Antalya'nın 5 merkez ilçesi olan Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Aksu ve Döşemealtı'nda vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin siyah plakalı otobüsleri ile Antray'dan ücretsiz olarak yararlanabilecek. - ANTALYA