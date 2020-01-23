19 Mayıs'ta Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 19 Mayıs'ta Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açılıyor - Son Dakika

19 Mayıs'ta Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açılıyor

6 saat önce

Samsun'un 19 Mayıs İlçesinde yapımı tamamlanan, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açılıyor.

19 Mayıs'ta Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açılıyor, System.String[]

Samsun'un 19 Mayıs İlçesinde yapımı tamamlanan, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açılıyor.


19 Mayıs Belediyesi tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilen 5 bin 480 m2 arsa üzerinde, taban alanı 3 bin 100 m2 olan toplamda 8 bin 250 m2 bina alanına sahip Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 27 Ocak pazartesi günü açılıyor.


Açılış öncesi havuzda incelemelerde bulunan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "19 Mayıs İlçemizde yüzme sporlarının gelişmesi ve 19 Mayıs'tan da yüzme branşında sporcuların ilçeyi ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil etmelerine zemin hazırlayacak ve ayrıca vatandaşlarımızda faydalanabileceği yarı olimpik yüzme havuzumuz ilçemize hayırlı olsun" dedi.


Yılın 12 ayı hizmet verecek olan tesis, uzman antrenörler, cankurtaranlar ve donanımlı personeli ile konuklarını ağırlayacak.


Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda, 400 M2 yetişkin havuzu ve 96 M2 çocuk havuzunun yanı sıra 200 kişilik seyirci kapasitesi, fitness salonu ve saunası da bulunuyor.


İnceleme sırasında Başkan Topaloğlu'na Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Serkan Eroğlu eşlik etti. - SAMSUN

19 Mayıs, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:00 Kaynak: İHA
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