19 Mayıs TV yayın akışı: Hangi kanalda Kadir Gecesi programı var?

Kadir Gecesi bu yıl 19 Mayıs'ta idrak ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde kalan Müslümanlar televizyon kanallarında yayınlanan programlara yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu sene de bazı televizyon kanalları yayın akışlarında dini programlara yer verdiler. İşte 19 Mayıs TV yayın akışına göre Kadir Gecesi programlarının kanal ve saatleri..

ATV YAYIN AKIŞI

ATV'de bu akşam saat 19: 45'te Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yayınlanacak. Ardından saat Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel başlayacak. 22: 30'da ise Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi ekrana gelecek.

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KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D'de saat 23: 30'da Kadir Gecesi Özel programı yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 ekranlarında saat 20: 30'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, 22: 50'de Kadir Gecesi Mevlidi yayınlanacak.