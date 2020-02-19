19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali müziğe doyuracak - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali müziğe doyuracak - Son Dakika

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali müziğe doyuracak

6 saat önce

Bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde, klasik, caz ve popüler müzik konserlerinin yer aldığı 14 etkinlik gerçekleştirilecek.

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali müziğe doyuracak, System.String[]

Bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde, klasik, caz ve popüler müzik konserlerinin yer aldığı 14 etkinlik gerçekleştirilecek.

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, kentteki Sanat Etkinlikleri Derneğinde düzenlenen tanıtım toplantısında, yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiklerini söyledi.

Festival hazırlıklarının tamamlandığını anlatan Yağcı, etkinliklerin kentteki tüm kesime hitap edeceğini, sanatseverlerin müziğe doyacağını ifade etti.

Festival Sanat Yönetmeni Erdoğan Sanal da organizasyonlarda dünyada öne çıkan sanatçı ve müzik gruplarını ağırlayacaklarını belirterek, "Bu sene 10 ülkeden sanatçı ve gruplar ağırlıyoruz. 9 etkinlik mekanımız var, daha geniş kitlelere ulaşmak için festivalimizi tek bir yerde yapmıyoruz. Programda 14 etkinliğimiz var. Etkinliklerimizin 6'sı ücretsiz halka açık, 8'i ise biletli yapılacak." diye konuştu.

Festival müziğe doyuracak

Etkinlikleriyle kentin ulusal ve uluslararası alanda sesi olmaya devam eden Mersin Uluslararası Müzik Festivali, dünyanın en prestijli festivallerinde boy gösteren gözde sanatçı ve müzik gruplarını 1-18 Nisan'da sanatseverlerle buluşturacak.


Organizasyon 1 Nisan 2020 Çarşamba saat 20.00'de, dünya operasının Bulgar yıldızı Alex Penda ile Almanya'nın usta şeflerinden Michael Balke'i Mersin Kültür Merkezi'nde bir araya getirecek açılış konseriyle başlayacak.

Mersin Polifonik Korolar Derneğinin her sene düzenlediği Nevit Kodallı Korolar Şenliği, 3,4 ve 5 Nisan tarihlerinde Mersin Kültür Merkezi'nde dinleyicilere müzik şöleni sunacak.

İngiltere, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, İspanya, Estonya ve İtalya olmak üzere pek çok ülkenin saygın festivallerinde yer alarak adından sıkça söz ettiren Hollanda'nın ünlü akapella korosunun, 5 Nisan Pazar günü saat 20.00'de, kentteki Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde sanatseverlerle buluşacağı festivalde, Avusturya'nın müzik topluluklarından Stratos Trio, 7 Nisan 2020 Salı günü saat 20.00'de Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsündeki Nevit Kodallı Salonu'nda dünyaca ünlü Alman klasik müzik bestecisi Ludwig van Beethoven'ın sevilen eserlerini sanatçının 250. doğum yılına özel olarak seslendirecek.

Festivalin sürpriz konuğu Goran Bregoviç

Festival kapsamında Bosnalı besteci, gitarist ve şarkıcı Goran Bregoviç, 10 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Yenişehir ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde Mersinli sanatseverlerle buluşacak.

Sanatçı Buray'ı 11 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Toroslar ilçesindeki Amfi Tiyatro'da sevenleriyle buluşturacak konserle devam edecek festivalde müzik grubu Ezginin Günlüğü, 12 Nisan Cumartesi saat 20.00'de Mezitli ilçesindeki Amfi Tiyatro'da sahne alarak sevilen parçalarını seslendirecek.

"İtalyan Gitar Dörtlüsü" olarak bilinen 40 Fingers grubunun cazdan klasik müziğe, flamenkodan İrlanda şarkılarına uzanan renkli repertuvarıyla 13 Nisan Salı günü saat 20.00'de konser vereceği organizasyonda, klasik müziğin usta piyanistlerinden Zeynep Üçbaşaran, Cyrian Katsaris, Emmanuel Laziridis, Janis Vakarelis'i dört piyano ile aynı sahnede buluşturacak. Etkinlik, 14 Nisan Salı günü saat 20.00'de Yenişehir ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında, Latin caz müziğini Afro ritimleriyle buluşturarak adından sıkça söz ettiren ABD'li müzik topluluğu Buyepongo, 15 Nisan 2020 Çarşamba saat 18.00'de kentteki bir alışveriş merkezinin içerisindeki Sanatçılar Meydanı'nda sahne alacak.

Genç keman sanatçısı Hasan Gökçe Yorgun da aynı gün içerisinde saat 20.00'de Tarsus ilçesindeki St. Paul Klisesi'nde sanatseverlerle bir araya gelecek. Yorgun'a sahnede Çinli piyanist Jiao Li de eşlik edecek.

Festivalin kapanış programında klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, şef Bülent Yüksel yönetimindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Yıldızları Caz Orkestrası ile konser verecek.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:44 Kaynak: AA
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