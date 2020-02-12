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19 Nisan 2020'de düzenlenecek Formula 1 Çin Grand Prix'i korono virüsü tehdidi nedeniyle ertelendi.
6 saat önce
19 Nisan 2020'de düzenlenecek Formula 1 Çin Grand Prix'i korono virüsü tehdidi nedeniyle ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:30 Kaynak: İHA
19 Nisan 2020'de düzenlenecek Formula 1 Çin Grand Prix'i korono virüsü tehdidi nedeniyle ertelendi. - İSTANBUL
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