19 Nisan 2020'de düzenlenecek Formula 1 Çin Grand Prix'i korono virüsü tehdidi nedeniyle ertelendi. - Son Dakika
Son Dakika Spor 19 Nisan 2020'de düzenlenecek Formula 1 Çin Grand Prix'i korono virüsü tehdidi nedeniyle ertelendi. - Son Dakika Spor

19 Nisan 2020'de düzenlenecek Formula 1 Çin Grand Prix'i korono virüsü tehdidi nedeniyle ertelendi.

6 saat önce

19 Nisan 2020'de düzenlenecek Formula 1 Çin Grand Prix'i korono virüsü tehdidi nedeniyle ertelendi.

19 Nisan 2020'de düzenlenecek Formula 1 Çin Grand Prix'i korono virüsü tehdidi nedeniyle ertelendi., System.String[]

19 Nisan 2020'de düzenlenecek Formula 1 Çin Grand Prix'i korono virüsü tehdidi nedeniyle ertelendi. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:30 Kaynak: İHA
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