19 Nisan 2020 Haberleri - Son Dakika

19 Nisan 2020 Haberleri
42 dakika önce
19 Nisan 2020 Manşet Haberleri.
- İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
- Eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yaptığı için tutuklanan ve serbest kalan adam, ölü bulundu
- Acun Ilıcalı: Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için çalışıyoruz
- Manchester City, 17 yaşındaki Kluiverth Aguilar'ın transferini bitirdi
- Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi
- Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti
- İstanbul'da aile hekimi Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
- Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerilerinde bulundu
- İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı
- Son Dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 20 bin 398 kişiye ceza kesildi
- İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'da 23 Nisan-1 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı olabilir
- İtalya'nın Carpi kentinde Belediye Başkanı Alberto Bellelli, koronavirüse karşı Kur'an-ı Kerim okuttu
- Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den klima uyarısı: Koronavirüs bulaşma olasılığını artırır
- Avusturya'nın şampiyon dövüşçüsü Willi Ott, Müslüman oldu
- Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü
- Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi
- Sakarya'da 36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti
- Son Dakika: 19 Nisan'da açıklanan verilerin ardından ülkelerin koronavirüs vaka sayısında son durum
- Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
- Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi
- Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor
- Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti
- Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi
- Acil tıp teknisyeni, 'Evde Kal' çağrılarına uymayan ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti
- Ağrı'da kırsal alanda silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
- Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı
- Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara 'bahar' uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız
- Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti
- Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı
- ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı
- Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti
- Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep
- İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu
- Malatya'nın simgesi Mercedes Kadir'in koronavirüsten öldüğü iddiaları yalanlandı
- Unai Emery'nin evliyken birlikte olduğu sevgilisini de aldattığı ortaya çıktı
- Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Sadece bu hafta sonu 5000 ton asfalt serimi yapıldı
- Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük kötülük
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 12:18
Son Dakika Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü Sağlıkçı çift koruyucu tulumla evlendi, canlı yayında düğün yaptı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den klima uyarısı: Koronavirüs bulaşma olasılığını artırır İtalya'nın Carpi kentinde Belediye Başkanı Alberto Bellelli, koronavirüse karşı Kur'an-ı Kerim okuttu Son Dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 20 bin 398 kişiye ceza kesildi İtalya'nın Toskana Bölgesi'nde Türkiye'de olduğu gibi eczaneler maske dağıtımına başladı Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı: Biri ağır iki asker yaralı Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 400 bini aştı