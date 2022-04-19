Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Trio
01:00 Z Raporu
01:30 G. Giresunspor - Beşiktaş
03:15 1. Lig Haftanın Golleri
03:30 Kasimpaşa - A. Demirspor
05:15 İH Konyaspor
07:00 Yeni Gün
09:00 G. Giresunspor - Beşiktaş
10:45 1. Lig Haftanın Golleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Fenerbahçe - Elazığspor
14:00 Gamer
15:00 Süper Lig Maç Özetleri
15:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri
16:00 A. Hatayspor - Dg Sivasspor
17:45 1. Lig Haftanın Golleri
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
18:45 Spor Toto 1. Lig Haftanın Golleri
19:00 Galatasaray - Ök Y.malatyaspor
19:30 beIN Süper Lig
20:30 Galatasaray - Ök Y.malatyaspor
22:30 beIN Süper Lig
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 19 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika