Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Snooker Dünya Şampiyonası
00:55 Haberler
01:00 The Minute
01:05 Boston Maratonu
02:00 Bisiklet: Alpler Turu
02:30 Bisiklet: Paris-roubaix
04:00 Snooker Dünya Şampiyonası
06:00 Le Mans 24 Saat
08:00 Snooker Dünya Şampiyonası
09:30 The Minute
09:35 Boston Maratonu
11:00 Snooker Dünya Şampiyonası
12:00 Snooker Dünya Şampiyonası
15:00 Bisiklet: Alpler Turu
16:25 Snooker Dünya Şampiyonası
19:30 Snooker Dünya Şampiyonası
20:40 Haberler
20:45 Snooker Dünya Şampiyonası
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 19 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika