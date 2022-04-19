19 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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19 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı

19.04.2022 06:42
19 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı

19 Nisan 2022 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Futbol Gecesi

02:00 % 100 Futbol

03:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

03:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

04:00 İngiltere Premier Lig Özetler

04:20 Efsanelerin İzinde

04:25 Spor Takvimi

04:30 Teknik Analiz

05:30 Futbol Gecesi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:40 İngiltere Premier Lig Özetler

16:00 Gündem Futbol

17:30 İtalya Seri A Özetler

17:50 Spor Atlası

18:00 Spor Merkezi

19:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

20:00 Spor Akşamı

20:25 Spor Takvimi

20:30 Dakika Skor

21:15 % 100 Futbol Devre Arası

21:30 Dakika Skor

22:30 % 100 Futbol

23:45 Teknik Analiz

19 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı
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18 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı 18 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 19 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 19 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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