Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Futbol Gecesi
02:00 % 100 Futbol
03:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
04:00 İngiltere Premier Lig Özetler
04:20 Efsanelerin İzinde
04:25 Spor Takvimi
04:30 Teknik Analiz
05:30 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:40 İngiltere Premier Lig Özetler
16:00 Gündem Futbol
17:30 İtalya Seri A Özetler
17:50 Spor Atlası
18:00 Spor Merkezi
19:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
20:00 Spor Akşamı
20:25 Spor Takvimi
20:30 Dakika Skor
21:15 % 100 Futbol Devre Arası
21:30 Dakika Skor
22:30 % 100 Futbol
23:45 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 19 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika