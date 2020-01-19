19 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Maç Saati
00:00 Taraftar
01:00 Maç Sonu
01:15 Süper Lig Maç Sonu
01:30 Maç Saati
03:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
04:45 Maç Sonu
05:00 Süper Lig Maç Sonu
05:30 Maç Sonu
06:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
07:00 Maç Saati
07:45 Dünden Bugüne
08:45 Maç Saati
10:00 Süper Lig
10:15 Süper Lig Maç Sonu
10:30 Maç Sonu
12:00 Futbolun Şehirleri
12:00 Taraftar
13:05 Maç Önü
13:30 Antalyaspor - Göztepe
13:35 Maç Başlıyor
14:30 Antalyaspor - Göztepe
14:45 Devre Arası
15:30 Süper Lig Maç Önü
16:00 Galatasaray - Y. Denizlispor
16:00 Maç Sonu
16:35 Maç Başlıyor
16:45 Devre Arası
17:00 Galatasaray - Y. Denizlispor
17:15 Devre Arası
18:00 Süper Lig Maç Önü
19:00 Beşiktaş - DG Sivasspor
19:45 Devre Arası
20:00 Beşiktaş - DG Sivasspor
21:00 Maç Sonu
21:15 Devre Arası
21:15 Süper Lig Maç Sonu
23:00 Maç Saati