19 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 19 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

19 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

32 dakika önce

19 Ocak 2020 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

19 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

00:00 Taraftar

01:00 Maç Sonu

01:15 Süper Lig Maç Sonu

01:30 Maç Saati

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

04:45 Maç Sonu

05:00 Süper Lig Maç Sonu

05:30 Maç Sonu

06:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

07:00 Maç Saati

07:45 Dünden Bugüne

08:45 Maç Saati

10:00 Süper Lig

10:15 Süper Lig Maç Sonu

10:30 Maç Sonu

12:00 Futbolun Şehirleri

12:00 Taraftar

13:05 Maç Önü

13:30 Antalyaspor - Göztepe

13:35 Maç Başlıyor

14:30 Antalyaspor - Göztepe

14:45 Devre Arası

15:30 Süper Lig Maç Önü

16:00 Galatasaray - Y. Denizlispor

16:00 Maç Sonu

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Devre Arası

17:00 Galatasaray - Y. Denizlispor

17:15 Devre Arası

18:00 Süper Lig Maç Önü

19:00 Beşiktaş - DG Sivasspor

19:45 Devre Arası

20:00 Beşiktaş - DG Sivasspor

21:00 Maç Sonu

21:15 Devre Arası

21:15 Süper Lig Maç Sonu

23:00 Maç Saati

Galatasaray, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalyaspor, Lukas Podolski ile prensipte anlaştı
Ersun Yanal'dan Vedat Muriç yorumu: Biz böyle bir şeye tenezzül eder miyiz? Çukur'un 84. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç ve Vartolu karşı karşıya geliyor Galatasaray'ın paylaşımında dikkat çeken 'Zorlu Center' detayı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 07:18:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 19 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]