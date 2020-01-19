19 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

00:00 Taraftar

01:00 Maç Sonu

01:15 Süper Lig Maç Sonu

01:30 Maç Saati

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

04:45 Maç Sonu

05:00 Süper Lig Maç Sonu

05:30 Maç Sonu

06:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

07:00 Maç Saati

07:45 Dünden Bugüne

08:45 Maç Saati

10:00 Süper Lig

10:15 Süper Lig Maç Sonu

10:30 Maç Sonu

12:00 Futbolun Şehirleri

12:00 Taraftar

13:05 Maç Önü

13:30 Antalyaspor - Göztepe

13:35 Maç Başlıyor

14:30 Antalyaspor - Göztepe

14:45 Devre Arası

15:30 Süper Lig Maç Önü

16:00 Galatasaray - Y. Denizlispor

16:00 Maç Sonu

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Devre Arası

17:00 Galatasaray - Y. Denizlispor

17:15 Devre Arası

18:00 Süper Lig Maç Önü

19:00 Beşiktaş - DG Sivasspor

19:45 Devre Arası

20:00 Beşiktaş - DG Sivasspor

21:00 Maç Sonu

21:15 Devre Arası

21:15 Süper Lig Maç Sonu

23:00 Maç Saati