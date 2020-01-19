19 Ocak 2020 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

01:30 Snowboard

02:25 Haberler

02:30 Alp Disiplini

03:30 Kayakla Atlama

04:30 Wrc

05:00 Snooker

07:00 Kayaklı Koşu

08:45 Biatlon

09:30 Formula E

10:15 Wrc

10:45 Kızak

11:15 Kızak

12:30 Kayaklı Koşu

13:00 Kayaklı Koşu

13:45 Alp Disiplini

14:55 Kayaklı Koşu

16:00 Snooker

19:00 Serbest Kayak

20:15 Tenis

21:00 Tenis

22:30 Haberler

22:35 Biatlon

23:00 Biatlon

23:30 Alp Disiplini