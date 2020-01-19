19 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

19 Ocak 2020 Kanal d Yayın Akışı
32 dakika önce
19 Ocak 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:30 Star Trek Sonsuzluk
03:30 Kuzey Güney
05:30 Müzik Arası
06:30 Arda'nın Mutfağı
07:30 Akasya Durağı
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Afili Aşk
16:15 Hekimoğlu
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Zalim İstanbul
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