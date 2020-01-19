19 Ocak 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

02:00 Rus'un Oyunu

03:40 Cesur ve Güzel

05:10 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Babil

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:45 Sefirin Kızı

16:00 Babil

18:45 Star Haber

20:00 Güvercin