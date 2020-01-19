19 Ocak 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

19 Ocak 2020 Star Yayın Akışı
32 dakika önce
19 Ocak 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
02:00 Rus'un Oyunu
03:40 Cesur ve Güzel
05:10 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Babil
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:45 Sefirin Kızı
16:00 Babil
18:45 Star Haber
20:00 Güvercin
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