19 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Teknik Analiz
01:30 Arsenal - Sheffield United
03:15 Stadyum
05:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:20 TFF 1. Lig Özetler
07:35 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Süper Lig Özetler
08:20 İngiltere Premier Lig Özetler
08:45 TFF 1. Lig Özetler
09:00 Spor Bülteni
09:55 Hava Durumu
10:00 Süper Lig Özetler
10:15 İngiltere Premier Lig Özetler
10:35 Sporcu Vizesi
11:00 Olimpiyat Ateşi
11:55 Hava Durumu
12:00 Spor Bülteni
12:30 Avrupa Stüdyosu
13:25 Ankara Demirspor - P. Kahramanmaraşspor
14:15 Süper Lig Özetler
14:30 Ankara Demirspor - P. Kahramanmaraşspor
15:25 Spor Kitaplığı
15:30 Dakika Skor
18:00 Spor Hafta Sonu
19:00 Dakika Skor
20:45 Stadyum
23:30 Teknik Analiz