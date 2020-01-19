19 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

19 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı
33 dakika önce
19 Ocak 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Zaman Matinesi
01:00 Tutunamayanlar
02:25 Şampiyon
02:25 Benim Adım Melek
04:45 Küçük Hanımefendi
06:15 Beni Böyle Sev
08:55 1'de Bugün
09:05 Diriliş Ertuğrul
11:50 Enine Boyuna
13:00 Savaşın Efsaneleri
14:05 1'de Bugün
14:15 Zaman Matinesi
14:15 Tutunamayanlar
15:15 Tutunamayanlar
16:45 Tozkoparan
17:00 Tozkoparan
19:00 Ana Haber
20:00 Şampiyon
23:55 Tutunamayanlar
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