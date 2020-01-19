19 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 19 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

19 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı

33 dakika önce

19 Ocak 2020 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

19 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı, System.String[]

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:45 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

02:40 Çok Gezenti

03:30 Rehber

04:20 Müzik

05:20 Sen de Yap

06:00 Şöhretin Bedeli

07:00 Kavak Yelleri

08:45 Çocuklar Duymasın

11:15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

12:15 Çok Gezenti

13:30 Rehber

14:30 Küçük Ağa

16:45 Sen de Yap

18:00 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

19:45 Kelime Oyunu

21:00 Şeref Meselesi

23:30 Guruldayan Kalpler

Ayhan Sicimoğlu, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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