19 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig Maç Özetleri

00:30 Maç Saati

00:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

02:00 Maç Saati

02:15 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:15 Maç Saati

04:30 beIN Teknik

05:30 Fransa'dan Futbol

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:00 Gamer

06:15 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

06:15 Maç Saati

06:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig Maç Özetleri

08:45 Son 10 Yılın Derbi Golleri

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:45 Süper Lig Maç Özetleri

10:45 Son 10 Yılın Derbi Golleri

11:00 Süper Lig

11:00 beIN Manşet

11:15 Maç Saati

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

13:00 Maç Başlıyor

13:30 Y. Denizlispor - A. Hatayspor

13:45 Süper Lig Maç Özetleri

13:45 Süper Lig

14:00 Maç Saati

14:00 beIN Manşet

14:15 Süper Lig

14:30 Y. Denizlispor - A. Hatayspor

15:00 Taraftar

15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

15:30 Maç Başlıyor

15:30 Maç Sonu

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 HK Kayserispor - M. Başakşehir

16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

16:00 Maç Saati

16:45 Son 10 Yılın Derbi Golleri

16:45 Süper Lig

17:00 HK Kayserispor - M. Başakşehir

17:00 beIN Teknik

17:00 Süper Lig

17:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

18:00 Süper Lig

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 Trabzonspor - İH Konyaspor

19:00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü

19:00 Beşiktaş - Galatasaray

19:45 Süper Lig

19:45 Süper Lig Devre Arası

20:00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü

20:00 Beşiktaş - Galatasaray

20:00 Trabzonspor - İH Konyaspor

21:00 Beşiktaş - Galatasaray

21:00 Süper Lig

22:45 Süper Lig Haftanın Golleri

23:00 beIN Teknik

23:00 Futbolun Şehirleri

23:15 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

23:30 Taraftar