19 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Süper Lig Maç Özetleri
00:30 Maç Saati
00:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri
01:00 Maç Saati
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
02:00 Maç Saati
02:15 Süper Lig
03:45 Maç Saati
04:15 Maç Saati
04:30 beIN Teknik
05:30 Fransa'dan Futbol
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:00 Gamer
06:15 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri
06:15 Maç Saati
06:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:45 Süper Lig Maç Özetleri
08:45 Son 10 Yılın Derbi Golleri
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:45 Süper Lig Maç Özetleri
10:45 Son 10 Yılın Derbi Golleri
11:00 Süper Lig
11:00 beIN Manşet
11:15 Maç Saati
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 1. Lig
13:00 Maç Başlıyor
13:30 Y. Denizlispor - A. Hatayspor
13:45 Süper Lig Maç Özetleri
13:45 Süper Lig
14:00 Maç Saati
14:00 beIN Manşet
14:15 Süper Lig
14:30 Y. Denizlispor - A. Hatayspor
15:00 Taraftar
15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
15:30 Maç Başlıyor
15:30 Maç Sonu
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 HK Kayserispor - M. Başakşehir
16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
16:00 Maç Saati
16:45 Son 10 Yılın Derbi Golleri
16:45 Süper Lig
17:00 HK Kayserispor - M. Başakşehir
17:00 beIN Teknik
17:00 Süper Lig
17:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri
18:00 Süper Lig
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 Trabzonspor - İH Konyaspor
19:00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü
19:00 Beşiktaş - Galatasaray
19:45 Süper Lig
19:45 Süper Lig Devre Arası
20:00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü
20:00 Beşiktaş - Galatasaray
20:00 Trabzonspor - İH Konyaspor
21:00 Beşiktaş - Galatasaray
21:00 Süper Lig
22:45 Süper Lig Haftanın Golleri
23:00 beIN Teknik
23:00 Futbolun Şehirleri
23:15 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri
23:30 Taraftar
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 19 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika